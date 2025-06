Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az Economx már megkérdezte a nemzetgazdasági minisztert,

mikor érünk el a gödör mélyére,

így van viszonyítási alapunk. Nagy Márton szerint a statisztika alapján akkor értük el biztosan a mélypontot és nincsen lejjebbm, ha hó per hó alapon legalább két-három hónapon keresztül növekedést látunk egyhuzamban. A csúcsminiszter szerint az építőipar és a GDP esetében már nincs lejjebb, azonban április végén az ipar egészét tekintve és a külső kereslet esetében még lehetett látni, mikor padlózunk.

Nagy Márton azon a sajtótájékoztatón, amelyen kérdésünkre lényegében elismerte, az árrésstop örökre velünk marad, mert komolyabb ár-visszacsapódás nélkül azt már nem lehet kivezetni, azt is elárulta,

az eddigi rózsaszínködös tervek ellenére még nem jutottunk el a gödör aljára.



De, ennek a folyamatnak vége, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közlése szerint ugyanis olyat tett a magyar ipar áprilisban, amire legutóbb 2022 szeptemberében volt képes:

egymást követő két hónapban is pozitív tartományban volt a termelés hó per hó alapon.

Sőt, ha nem vesszük figyelembe azt a tényt, hogy legutóbb 2024 februárjában haladta meg az ipari termelés volumenindexe a 2021. év havi átlagát (1,1 százalékponttal), és azóta messze a négy évvel ezelőtti átlagszint alatt vagyunk, akkor mondhatnánk azt is, hogy jól alakul az idei év.

Az ipari termelés volumenindexei szezonálisan és munkanappal kiigazítva, az előző hónaphoz viszonyítva, 2025-ben:

január: 100,5 százalék,

február: 99 százalék,

március: 100,1 százalék,

április: 101,5 százalék.

Így Nagy Márton szavainak értelmében a márciusi-áprilisi pozitivitás már jelentheti a gödör alját.

Azonban az a gödör nagyon mély. Ha azt nézzük, hogy az előző év azonos időszakához képest hogyan teljesített az iparunk,

valóban nehéz rózsaszínködös terveket szövögetni.

Az ipari termelés volumenindexei szezonálisan és munkanappal kiigazítva, az előző év azonos időszakához képest, 2025-ben:

január: 95,7,

február: 92,

március: 94,6,

április: 97,7.

Egyébként a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az áprilisi ipari adatokkal kapcsolatban megjegyezte, hogy a lehető legnagyobb gazdasági növekedés elérése és az ipar fellendítése érdekében a kormány döntött, és a 100 új gyár programot 150-re emelte és elindította a Demján Sándor Programot. A kormány a Program keretében több mint 1400 milliárd forintnyi forrással, ezen belül vissza nem térítendő támogatásokkal, kedvezményes hitelekkel és egy 100 milliárdos tőkeprogrammal támogatja a hazai kkv-k méretugrását és termelékenységük növelését.

A Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Programra 1885 vállalkozás 136,3 milliárd forint értékben nyújtott be támogatási kérelmet technológiaváltására irányuló beruházásaihoz. Annak érdekében, hogy minél több kkv jusson forráshoz a kormány úgy határozott, hogy a programot 130 milliárd forintra emeli, így 450 helyett közel 1800 vállalkozás beruházásának megvalósítását teszi lehetővé - közölte az NGM, bár a 150 gyárral kapcsolatos legutóbbi kormányzati bejelentés elnapolták.

Virovácz Péter szerint is hosszú idő óta először produkált jelentősebb pozitív meglepetést a magyar ipar azzal, hogy 2025 áprilisában havi alapon az ipari kibocsátás volumene 1,5 százalékkal emelkedett. Az ING vezető elemzője szerint a tavalyi alacsonyabb bázis hatására ez egyben azt is jelenti, hogy az év per év index is érdemben javult, így a tavalyi évhez képesti elmaradás – figyelembe véve a naptárhatást is – 2,3 százalékra mérséklődött.

Összességében a piaci várakozásokat érdemben felülmúló adatközlést láthattunk, ami mindenképpen jó kezdetet biztosít a második negyedévnek és csökkenti annak valószínűségét, hogy a gazdaság ismét technikai recesszióba süllyedjen

- értékelte a KSH adatait a szakértő.

A javulás tehát mindenképpen üdvözlendő, de az ipar továbbra sincs kint a dolgok sűrűjéből: a 2021. év átlagos havi teljesítményéhez viszonyítva az ipari kibocsátás volumene még mindig bő 5 százalékos elmaradást mutat. A legfontosabb kérdés, hogy vajon ez csak egy egyszeri megugrás volt vagy az ipar végre tényleg elérte a gödör alját - helyezte keretes szerkezetbe az elemző a magyar ipari teljesítménnyel kapcsolatos összefoglalónkat.