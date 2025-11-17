Bambuszrost jelenléte miatt visszahívták az UOUOROSE márkájú, Kínából származó gyermek étkészletet – tudatta honlapján a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

Kérik, hogy amennyiben valaki vásárolt a kínai Yiwu Jixiang Trading Co., Ltd. által gyártott és a magyarországi UOUOROSE Kft. által forgalmazott, JJ478 tételszámmal rendelkező gyermek étkészletet és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja.

A magyar fogyasztóvédőket az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) tájékoztatták arról, hogy hatósági ellenőrzés során nem engedélyezett összetevőt, nevezetesen bambuszrostot azonosítottak Kínából származó gyermek étkészletben.

Kép: NKFH

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett hazai forgalmazó vállalkozással, amely az NKFH-val együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát - megsemmisítését vagy elszállítását – nyomon követi a hatóság.