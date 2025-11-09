Üzemi baleset miatt mentek mi a mentők az ajkai erőműhöz. Mint később kiderült, nem porrobbanás történt a helyszínen, hanem egy karbantartási munka közben kiáramló forró por okozott súlyos sérülést.

A mentők extrém körülmények között találták a baleset egyik sérültjét, aki nagyjából nyolc méter magasan, egy hat négyzetméteres tetőn feküdt súlyos állapotban. Csak egy másik épületből lehetett megközelíteni a sérültet: a helyszínen lévő munkások által lefektetett fapadlókon keresztül

– írta meg közösségi oldalán az Ajkamentők.

A könnyebb sérültekkel a tüskevári egység foglalkozott eleinte, további ellátásukról az ajkai kórházban gondoskodtak.

Köszönjük az erőmű dolgozóinak, az ajkai rendőrök és tűzoltók, a veszprémi és tüskevári mentőegységek és a budaörsi mentőhelikopter, a veszprémi irányítócsoport segítségét, példás összefogás történt a sikeres mentés érdekében!

– olvasható a mentők közleményében.