Az UEFA hivatalosan is bejelentette, hogy a labdarúgás őshazája, az Egyesült Királyság és Írország rendezheti a 2028-as Európa-bajnokságot. Egyúttal arra is fény derült, hogy a 2032-eset Olaszország és Törökország rendezhetik közösen.

A szigetország azután fókuszált a 2028-as rendezésre, miután elvetették a tervét annak, hogy Európa kiemelt jelöltjei legyenek a 2030-as világbajnokságnak. A 2028-as tornát a cardiffi Principality Stadionban nyitják meg, a döntőt a londoni Wembley Stadionban rendezik – írja a BBC.

Wales, Írország és Észak-Írország korábban nem rendezett komolyabb futball eseményt.

A 2028-as Európa-bajnokság rendezésére közösen pályázott Dánia, Feröer, Finnország, Izland, Norvégia és Svédország, illetve egy közös balkáni indulás is tervben volt, amit Bulgária, Románia, Szerbia és Görögország rendeztek volna közösen. Ezen felül Spanyolország is Portugália is közös rendezőként jelentkeztek be, ők azonban Marokkóval együtt a 2030-as világbajnokságot rendezik.

Az Egyesült Királyságon belül legutoljára Anglia rendezett Európa-bajnokságot 1996-ban, míg Olaszország 1968-ban és 1980-ban rendezte meg a tornát. A jövő évi, 2024-es EB-t Néemtország rendezi, amire már lehet jegyeket kapni, attól függetlenül, hogy csak decemberben sorsolják ki a torna csoportjait. ÉS egyelőre úgy tűnik, Magyarország is egyenesen ágon juthat ki rá.