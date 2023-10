A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) döntése nyomán közösen rendezheti a 2030-as foci vb-t Marokkó, Spanyolország és Portugália.

Érdekesség azonban, hogy a a bajnokság első három mérkőzésnek nem a rendező országok, hanem Uruguay, Argentína és Paraguay fognak otthont adni.

A 2030-as torna lesz a második olyan világbajnokság, amiben 48 csapat vesz részt és az első, amelynek mérkőzései több kontinensen lesznek – írja a The Guardian.

A marokkói, spanyol és portugál pályázat az UEFA és az afrikai szövetség, a CAF együttműködésében jött létre. Dél-Amerikából Uruguay és Argentína, valamint Chile és Paraguay vártak rivális pályázatot, illetve Görögország Egyiptommal és Szaúd-Arábiával közösen rendezett volna.

Spanyolország eredetileg Portugáliával adta be közösen pályázatát, amibe tavaly októberben a háború sújtotta Ukrajnát is be akarta vonni. Marokkó azonban idén márciusban jelezte, hogy szívesen lenen beugró, ha a háború sújtotta ország nem tudná vállalni a társrendezést.

A FIFA korábban arról döntött, hogy a világbajnokságot rendezési jogát a konföderációk között rotálják. Bár az UFEA és a CAF közös pályázata lett a favorit, a Dél-Amerikai Konföderáció (COMMEBOL) 2014 óta nem rendezett világbajnokságot, és az 1930-ban Uruguayban megrendezett első világbajnokság centenáriumára kívánt megemlékezni.

A szerdai döntés értelmében a 2034-es világbajnokság rendezője az ázsiai vagy óceániai konföderáció országai közül kerül ki.