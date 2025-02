Európának nem lesz helye az ukrajnai béketárgyalásokon – mondta Donald Trump ukrajnai vezető megbízottja, Keith Kellogg tábornok szombaton, szavaival cáfolva Ursula von der Leyent. Az Európai Bizottság elnöke korábban ugyanis kijelentette, hogy a tárgyalások egyik biztos résztvevője az EU lesz.

Trump a héten sokkolta európai szövetségeseit azzal, hogy felhívta Vlagyimir Putyin orosz elnököt anélkül, hogy előzetesen egyeztetett volna velük vagy Kijevvel, és bejelentette az ukrajnai béketárgyalások azonnali megkezdését.

A Trump-adminisztráció tisztviselői az elmúlt napokban azt is világossá tették, hogy azt várják, hogy az európai NATO-szövetségesek vállalják az elsődleges felelősséget a térségért, mivel az Egyesült Államoknak most más prioritásai vannak, például a határbiztonság és Kína elleni küzdelem – számolt be a Reuters.

Keith Kellogg a müncheni konferencián Kép: Getty Images , Johannes Simon

Arra a kérdésre, hogy biztosíthatja-e a hallgatóságot arról, hogy az ukránok és az európaiak is asztalhoz ülnek a tárgyalásokon, Keith Kellogg tábornok a müncheni globális biztonsági konferencián azt mondta:

Az utolsó kérdésre (az európaiakkal kapcsolatban) a válasz, ahogyan Ön megfogalmazta, a válasz nemleges. Az ukránok azonban természetesen ott lesznek az asztalnál.

– mondta, hozzátéve, hogy ostobaság lenne mást sugallni.

Ez azonnali szemrehányást váltott ki az európai vezetők részéről.

„Semmilyen módon nem folytathatunk megbeszéléseket vagy tárgyalásokat Ukrajnáról, Ukrajna jövőjéről vagy európai biztonsági struktúrájáról európaiak nélkül”

– mondta Alexander Stubb finn elnök ugyanezen a müncheni biztonsági konferencián.

„Ez azonban azt jelenti, hogy Európának össze kell fognia. Európának kevesebbet kell beszélnie és többet kell tennie” – fűzte hozzá a finn elnök.

Mark Rutte NATO-főtitkár is sürgette az európaiakat, hogy tegyenek valamit.

És európai barátaimnak azt mondanám, hogy ne panaszkodjanak..., hanem konkrét javaslatokkal, ötletekkel, a védelmi kiadások növelésével álljanak elő

– mondta Rutte Münchenben.

Franciaország tárgyal szövetségeseivel annak lehetőségéről, hogy az európai vezetők informális találkozót tartsanak Ukrajnával kapcsolatban, hogy megvitassák ezeket az ügyeket, bár egyelőre még semmi sem született – közölte szombaton a francia elnökség egyik tisztviselője.

A Reuters szerint Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter közölte, hogy erre hétfőn kerül sor.