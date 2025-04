Recep Tayyip Erdogan török ​​elnök már korábban is több alkalommal felháborodást keltett Izraellel kapcsolatos provokatív kijelentéseivel. Most tovább súlyosbította a két állam közötti, amúgy is feszült helyzetet - számolt be a Welt.

„Allah (...) hozzon pusztítást és nyomorúságot a cionista Izraelre”

– fogalmazott ezúttal Erdogan a Ramadán végét jelentő ünnepen mondott ima utáni beszédében.

Gideon Saar izraeli külügyminiszter nyomban elítélte a kijelentéseket, és az X platformon azt írta: "Erdogan diktátor megmutatta antiszemita arcát." Hozzátette, hogy a török elnök veszélyt jelent a régióra és saját népére.