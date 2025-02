Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyeztetési Hivatala (FDA) január 16-án először engedélyezte nikotinpárna (ZYN) forgalmazását az Egyesült Államok piacán. Ezek nikotint tartalmazó kisméretű szintetikus szálas tasakok, amelyeket arra terveztek, hogy az ember ínye és ajka közé helyezzék őket.

Az FDA vizsgálata kimutatta, hogy a cigarettához képest jelentősen kevesebb káros anyag keletkezik a nikotinpárnák használata során és alacsonyabb kockázatot jelentenek a rák és más súlyos egészségügyi állapotok szempontjából.

A termékek, amelyekre az FDA forgalomba hozatali engedélyt adott ki, a következők: ZYN Chill, ZYN Fahéj, ZYN Citrus, ZYN Coffee, ZYN Cool Mint, ZYN Menthol, ZYN Borsmenta, ZYN Sima, ZYN Fodormenta és ZYN Wintergreen.

Bár a döntés lehetővé teszi, hogy ezeket a speciális dohánytermékeket legálisan forgalmazzák az Egyesült Államokban 21 éves és idősebb felnőttek számára, ám nem jelenti azt, hogy ezek a dohánytermékek biztonságosak.

Alacsonyabb kockázat

Az FDA megállapította továbbá határozatában, hogy „nincs biztonságos dohánytermék és a felnőttek, akik nem használnak dohányterméket, ne is kezdjenek el használni.”

A forgalomba hozatali engedélyek megszerzéséhez az FDA-nak elegendő bizonyítékkal kell rendelkeznie arra vonatkozóan, hogy az új termékek a lakosság egészsége szempontjából nagyobb előnyökkel, mint kockázatokkal járnak

– mondta a döntés kapcsán Matthew Farrelly, az FDA Dohánytermékek Központ Tudományos Hivatalának igazgatója, egyben hozzátette, hogy

„ebben az esetben az adatok azt mutatják, hogy ezek a nikotinos tasakos termékek megfelelnek ennek az elvárásnak, mivel előnyösek azoknak a felnőtteknek, akik cigarettát és/vagy füstmentes dohánytermékeket használnak, és teljesen áttérnek ezekre a termékekre.”

Értékelése részeként az FDA áttekintette a fiatalok kockázatára vonatkozó adatokat, és megállapította, hogy a fiatalok körében a nikotinos tasakok használata továbbra is alacsony, annak ellenére, hogy az elmúlt években nőtt az eladás. Például a 2024-es National Youth Tobacco Survey kimutatta, hogy az amerikai közép- és középiskolás diákok 1,8 százaléka számolt be arról, hogy jelenleg használ nikotinos tasakot.

Eddig az FDA-hoz közel 27 millió termékre érkezett be a kérelem, és ezek közül több mint 26 millióra vonatkozóan hozott határozatot. Ez magában foglalja az egyéb ízesített, szájon át fogyasztható dohánytermékek engedélyezését is, így 2021-ben a nikotinos mentát és rágót, 2015-ben pedig a mentafüstmentes dohánytermékeket.

Maximum 17 milligramm

Magyarországon is fontos változás lépett életbe tavaly június 25-től: egy csomagban legfeljebb 20 dohánymentes nikotinpárna lehet, amelyek párnánkénti nikotintartalmát 17 milligrammban maximalizálták, így eltűnnek a rendkívül veszélyes, ennek akár a többszörösét is tartalmazó termékek. Emellett a gyermekbiztos zár is kötelezővé vált, amit eddig nem minden cég alkalmazott.

A svéd példa

A tavaly december 5-én megrendezésre került londoni E-Cigarette Summit rendezvényen szakértők azt állították, hogy a skandináv tendenciákból kiindulva hárommillió európai életet menthettek volna meg 2000 és 2019 között, ha máshol is a füstmentes, ártalomcsökkentő stratégiát alkalmazzák, amelyek akár 95 százalékkal kevesebb káros anyagot bocsátanak ki a cigarettafüsthöz képest.

A svéd közegészségügyi hivatal által tavaly november 13-án közzétett egészségügyi adatok azt mutatják, hogy az ország svéd születésű felnőtt lakosainak mindössze 4,5 százaléka dohányzik hagyományos égéssel járó módon, például cigarettázik, a többség már valamilyen füst nélküli alternatívát használ – egyedül náluk legális a snüssz az Európai Unióban, máshol dohánymentes nikotinpárna kapható.

Svédország sikerének kulcsa az, hogy gyakorlatiasan az ártalomcsökkentésre összpontosít, nem pedig a tiltásra. A svéd kormány arányos jövedéki adót is alkalmaz, így a füstmentes termékeket megfizethetőbben tartja, mint a cigarettát

– mondta Anders Milton, a Svéd Orvosi Szövetség korábbi elnök-vezérigazgatója.

Ezzel párhuzamosan az egészségügyi adatokat nézve Svédországban a rákos megbetegedések és a daganatok okozta halálozás is a legalacsonyabb, az EU-s átlaghoz képest például 41 százalékkal kisebb a tüdőrák előfordulása.

E-cigaretta csúcstalálkozó májusban

Az Egyesült Államokban mind a felnőttek, mind a fiatalok dohányzási aránya rendkívüli mértékben csökkent az elmúlt 60 évben, de továbbra is 30 millió amerikai dohányzik még ma is. Washingtonban kerül megrendezésre május 19-én az E-Cigaretta Summit 2025 iparági csúcsrendezvény, amelyen várhatóan élénk eszmecsere zajlik majd a cigaretta új nikotin-alternatíváiról.

A döntéshozók véleményt formálhatnak arról is, hogy a jövőben hogyan határozzák meg az ilyen termékeket integrálását a dohányzás elleni küzdelembe. Az adatok és bizonyítékok fejlődésével a szabályozó hatóságoknak és a közegészségügyi közösségeknek biztosítaniuk kell, hogy a tudományos bizonyítékok támogassák mind a közegészségügyi tevékenységeket, mind a kommunikációt.