Hét civil szervezet alapjaiban szabná át a fővárosi parkolás szabályozását, 15 pontból álló javaslatuktól azt remélik, hogy jelentősen csökkenhetnek a közlekedési dugók, könnyebben lehet szabad parkolóhelyet találni, miközben több hely jutna a zöldítésre, a gyaloglásra és a kerékpározásra is.

Állításaik szerint:

Az álló járművek megnehezítik a kerékpározást, sok esetben teljesen ellehetetlenítik, pedig a kerékpárhasználat előnyben részesítendő a gépjárműhasználattal szemben.

A parkolás díja (ha egyáltalán van) a töredékét sem fedezi a járművek által elfoglalt közterület értékének. Az ingyenesség nem tudatosítja a kedvezményezettben a neki nyújtott közterület-használat értékét.

Diszkriminatív, hogy a gépjárműtulajdonnal nem rendelkező, valamint a gépjárműtulajdonnal rendelkező, de annak tárolását közterületen kívül megoldó lakók hátrányára mond le az önkormányzat a közterületen tárolt gépjárművek okozta elmaradt bevételekről.

Az ingyenesség, illetve az alacsony parkolási díj nagymértékben ösztönzi a gépjárműforgalmat, szerintük.

A civilek piaci, közterület-menedzsment alapon a közterületek funkcióváltását tarifális megoldással váltanák fel, úgy, hogy ne lehetetlenüljön el a terület működéséhez, ellátáshoz szükséges forgalom, mint például a rakodás – írta meg az Index.

A civilek úgy látják, nem állampolgári jog a magántulajdonú gépjárművek ingyenes közterületi tárolása.

Mivel a közterületnek értéke van, ezért a javaslat aláírói szerint eljárási díj helyett parkolási megváltási díj megfizetéséhez kellene kötni az engedély megadását. Erőteljesebben differenciálnák a háztartásonkénti első és második autó lakossági kedvezményét, az esetleg még meglévő további kedvezményeket pedig megszüntetnék.

Szegő Judit, a Levegő Munkacsoport projektvezetője szerint a fizetőparkolás elsősorban forgalomszabályozó eszköz, tíz kerületben (IV. illetve a XV–XXIII.) ezért egyáltalán nincs is ilyen rendszer. A távolabbról érkezők már most is sokszor P+R-ként használják a külső kerületek közterületi parkolóhelyeit.

A helyi lakosok élhető környezete és a város átszellőzésének biztosítása is megköveteli,a zöldfelületek kialakítását, amit nagymértékben nehezít, illetve sok esetben ellehetetlenít, hogy a rendelkezésre álló területeket parkolására használják.

Voltak és jelenleg is folynak egyeztetések a kerületekkel, de mostani levelükkel azt akarták elérni, hogy a Fővárosi Közgyűlés hozza meg a hatáskörébe tartozó rendeletmódosításokat.

Számszerű javaslatot még nem tettek a nem helyi lakosok parkolási díjára, azonban a Levegő Munkacsoport véleménye szerint azt a jelenlegi kétszeresére kellene emelni, továbbá legalább a D kategóriájú övezetet ki kellene terjeszteni a főváros egész területére.

A helyi lakosok parkolási díjára viszont tettek javaslatot, százalékos javaslatuk így nézne ki:

A zóna: 2,4 millió forint/év (100 százalék) – 48 ezer forint/év (kedvezményes)

B zóna: 1,575 millió forint/év (100 százalék) – 32 ezer forint/év (kedvezményes)

C zóna: 900 ezer forint/év (100 százalék) – 18 ezer forint/év (kedvezményes)

D zóna: 600 ezer forint/év (100 százalék) – 12 ezer forint/év (kedvezményes)

Ezeket a parkolási kedvezményeket azonban az évek során fokozatosan csökkentenék majd, ezzel presszionálva a járműtulajdonosokat arra, hogy keressenek közterületen kívüli tárolási megoldást autójuk számára.

A javaslat legradikálisabb pontjai szerint a különösen környezetszennyező autók nem kaphatnának lakossági parkolási kedvezményt, így

2026-tól az Euro 1-es motorral rendelkezők és attól rosszabbak,

2028-tól az euró 4-esnél rosszabbal rendelkezők sem,

2030-tól pedig az euro 5-ösnél rosszabbak sem. A védett területekre ezekkel a járművekkel be sem lehetne hajtani.

A nagy méretű (jellemzően 2 tonna feletti össztömegű) autók parkolási díjait 100 százalékkal megemelnék arra való hivatkozással, hogy azok több helyet foglalnak.

A parkolásszabályozás átalakításáról szóló javaslatot a Levegő Munkacsoport, A Járda Gyalogosoké, a Járókelő Közhasznú Egyesület, a Közlekedő Tömeg Egyesület, a Magyar Közlekedési Klub, a Miutcánk és a Város és Mobilitás Intézet írta alá.