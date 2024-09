Ezúttal az újbudai Eleven Center hozott drasztikus döntést: a parkolója október elejétől csak díjfizetés ellenében lesz használható. Közleményükben azt írják, hogy az addig tartó próbaüzem alatt az autósok továbbra is díjmentesen parkolhatnak járműveikkel.

Az első óra parkolás mindenki számára ingyenes,

a második óra bruttó 250 forint, a harmadik órától minden megkezdett óra bruttó 300 forint lesz.

Az ott található Spar vásárlói picit tovább időzhetnek: nekik másfél óra áll rendelkezésre ingyenesen.

Ahogy a kissé PR-ízű közlemény írja:

az új rendszer segítségével gyorsabb, kényelmesebb és biztonságosabb parkolási élményt nyújtunk majd, beleértve a rendszámfelismerést, a készpénzzel, bankkártyával, és mobil applikációval való fizetési lehetőséget is.

Az józan ésszel is belátható, hogy másfél óra egy nagybevásárlásra is elég, ahogy az is értelemszerű, hogy a szigorral nem a saját vásárlóikkal akarnak kiszúrni,

hanem sokkal inkább azokat kívánják elriasztani, akik P+R-nek használják az áruházi parkolókat.

Az ilyen döntések persze valahol érthetőek, közben talán szavak sincsenek arra, hogy milyen reakciót vált ki egy ilyen lépés a lakosság részéről. Joggal tart mindenki attól, hogy helyette majd az ő utcáik, az ő kapuik, vagy társasházi parkolóik lesznek az ingázó autósok célpontjai.

Az áruházláncok lépéskényszerben vannak

Évek óta komoly probléma, hogy lassan a saját vásárlóik szorulnak ki az ott időző autóktól. A sem kell különösebben ecsetelni, hogy miért gond, ha mondjuk egy barkácsáruháznál egész napra einstandolják, sokszor a bejárat közeli helyeket.

A Bécsi úti vagy a Mester utcai Praktiker éppen ezért már évekkel ezelőtt lépett:

A Mester utcai áruházban ha a vásárlás összértéke legalább bruttó 2000 Ft, akkor a parkolójegyet a kasszánál vagy a főinformációs pultnál érvényesítve ingyenes a parkolás.

Amúgy az első ingyenes óra után bruttó 600 Ft/megkezdett óra a parkolási díj, ráadásul 0-24 óráig.

Amúgy az első ingyenes óra után bruttó 600 Ft/megkezdett óra a parkolási díj, ráadásul 0-24 óráig. A Bécsi úti áruházukban az első 2 óra minden nap ingyenes, utána pedig bruttó 250 Ft/megkezdett óra a parkolási díj itt is 0-24 óráig.

A Bécsi úti Praktiker parkolójának bejárata Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

Az OBI esetében a Kvassay úti áruháznál van hasonló szigor: a környékbeli kerületek és települések gépjármű-tulajdonosai jó ideig tudták az OBI parkolóját és a 2-es villamos végállomásának környékét P+R parkolásra használni. Jó pár éve azonban korlátozták, majd fizetőssé tették az OBI-nál a parkolást.

A barkácsmulti (és a mellette lévő Interspar) azonban Székesfehérváron is bekeményített: az év első napján megindult a tesztüzem, az első két óra parkolás ingyenes, utána fizetni kell a Budai úti áruháznál. A Feol.hu cikke szerint ennek leginkább az volt az oka, hogy a szomszédos területen fekvő sportcsarnok eseményei miatt kiszorulnak azok az autósok, akik valóban vásárlási céllal érkeznének az üzletek parkolóiba.

Válasz a fizetős övezetre

Ám volt egy másik indok is:

Ilyen esetek jellemzően akkor állnak elő, amikor például egy önkormányzat az áruház környékét fizető övezetté nyilvánítja. Ekkor a környék lakói és vendégeik az áruházak parkolóit kezdik el használni parkolás céljára annak érdekében, hogy ne kelljen parkolási díjat fizetniük

– reagált a Spar kommunikációs vezetője, Maczelka Márk.

A Spar egyébként közölte, hogy csak akkor vezet be fizetős parkolást, amikor tömegesen parkoló autók akadályozzák a vásárlókat. A cég folyamatosan vizsgálja áruházainak parkolóit.

Indul a „Parkolj, ahol laksz” rendszer: Buda bekeményít Az újfajta parkolási zónákban csak azok a magánszemélyek várakozhatnak gépjárműveikkel, akiknek állandó lakóhelyük az érintett területen van. >>>

Amiatt, hogy az ingázók egyfajta ingyenes P+R parkolóként használják a boltok helyeit, egyre többen döntenek úgy, hogy saját fizetős parkolót alakítanak ki sorompós vagy élőerős felügyelettel.

Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

A Világgazdaság tavaly számolt be arról, hogy a Penny Market bevezetett egy fizetős parkolási rendszert, amelyben az autósoknak egy óra ingyenes parkolást követően díjat kell fizetniük a parkoló további használatáért.

A kiskereskedelmi lánc azt állítja, hogy a vásárlók többsége támogatja ezt a döntést. A fizetős parkolás bevezetését azzal indokolták, hogy a nem vásárlói szándékkal érkező autósok miatt

egyre több ügyfél panaszkodott a parkolási lehetőségek hiányára.

Az Aldi a lapnak elmondta, hogy vásárlóik érdekeit szem előtt tartva jelenleg 9 üzletnél alkalmazzák a sorompós parkolórendszert, és további 10 áruházuknál 90 perc ingyenes várakozás után kell fizetniük a parkoló autósoknak.

A vállalat azon üzleteinél vezetett be sorompós parkolást, ahol a belvárosi elhelyezkedés vagy a környező utcák magas parkolási díja miatt sokan ingyenesen használták az Aldi magánterületnek számító parkolóit.

A cég szerint a vásárlók visszajelzései alapvetően pozitívak mindkét esetben.

Boltba járók kérték

Jó ideje a Lidl is bevezette a díjköteles parkolási rendszert néhány áruházánál a 206 közül. A lánc ezt a lépést ugyanazért tartotta szükségesnek, mint a többiek: a nem vásárlási céllal érkező gépjárművek, hosszú távú parkolóként használva a vásárlói parkolóhelyeket,

ellehetetlenítették az áruházba érkező vásárlók számára a parkolást.

A Lidl az első órában általában nem kér parkolási díjat,

de a második parkolási órában 1500 forintot,

két órát meghaladó parkolás esetén a napi zárásig 2500 forintot számít fel.

A legdrasztikusabb lépés viszont a diszkontlánc egyik budai áruházánál történt a parkolási díjak tekintetében. A II. kerületi Csalogány utcai üzlet mélygarázsában az első óra továbbra is ingyenes, azonban

a második óráért már 1500 forintot kell fizetni, míg a harmadik órától kezdve egy napra 15 ezer forintos díjat számítanak fel.

Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

Az áruházlánc arra hivatkozott, hogy a parkolóit gyakran használják vásárlási céloktól eltérően, amely indokolja a magasabb díjszabást.

Az Auchan egyelőre mindenhol ingyenes parkolást kínál, és folyamatosan vizsgálja parkolóinak kihasználtságát a vásárlói élmény érdekében.

A Tesco csak a budapesti, Soroksári úti hipermarketjénél alkalmaz fizetős parkolást, és nem tervezi annak bevezetését más üzleteiben.

A Metro áruházainál ingyenes a parkolás, és nem terveznek ezen a gyakorlaton változtatni, mivel nagykereskedelemként fontosnak tartják a vásárlóik beszerzéseinek hatékonyságát.

A roncsautósok is retteghetnek

Azoknál a boltoknál, ahol továbbra sem díjfizetős a parkolás, megesik, hogy az adott vállalat a „magánterületre vonatkozó autóelvonatás táblát” helyezett ki, hogy elejét vegyék az otthagyott roncsautók elszaporodásának. A Tesco korábbi tájékoztatásából annyi derült ki, hogy roncsautóvá csak a kormányhivatal meghatározott osztálya nyilváníthat egy járművet, ezek megsemmisítő telepre kerülnek.