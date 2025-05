Mától minden győri elolvashatja az önkormányzat és a cég által kötött szerződés közérdekű adatait – közölte Facebook-oldalán Pintér Bence győri polgármester.

Mint mondta, a kampánya alatt és a megválasztását követően is azon az állásponton volt, hogy a szóban forgó szerződés közérdekű adatait nyilvánosságra kell hozni. Szerinte ez már csak azért sem lehet kérdés, mert korlátozhatja a közgyűlés adókivetési jogát.

A polgármester leszögezte, hogy a tisztánlátás végett a szerződés ügyében egy jogi, adatnyilvánossági vizsgálatot rendelt el, melynek során kiderült, hogy az Audi-szerződés nagy része nemhogy nem titkos, hanem a hatályos magyar jogszabályok és Magyarország Alaptörvénye értelmében kötelezően a nyilvánosságra tartozik.

A diskurzust, hogy jó döntés volt-e ezt a szerződést megkötni a város szempontjából, le kell folytatnunk, ehhez pedig mindenki számára elérhető információk kellenek annak tartalmáról.

– írja posztjában Pintér Bence. Ezt arra hivatkozva mondja, hogy a szerződés alapján Győrt sokkal jobban sújtják a szolidaritási hozzájárulás képében megjelenő elvonások, mint az reális lenne.

ÍGÉRETEMNEK ÉS TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉGEMNEK ELEGET TÉVE NYILVÁNOSSÁGRA HOZTAM A TITKOS AUDI SZERZŐDÉST - mától minden... Közzétette: Pintér Bence – 2025. május 30., péntek

Rámutatott, hogy az állam, azon belül is főként a Nemzetgazdasági Minisztérium szolidaritási adót meghatározó matematikai képlete az adónem bevezetése óta nem veszi figyelembe, hogy az iparűzési adó Győrben nem 2 százalék, hanem csak 1,6 százalék.

Kifejtette, hogy a tavalyi évhez képest 4 milliárd forinttal, idén összesen 15 milliárd forintot tesznek ki, amivel meglátása szerint Győr őszig nettó befizetője lesz az államkasszának.

Ráadásul mindemellett szerinte a szerződés miatt a város eleve nem túl jó költségvetési helyzete akár kritikus is lehet, mivel a szerződésben arra kötelezte magát az önkormányzat, kifejezetten az iparűzési adó kapcsán, ha más önkormányzat adót csökkent, például Kecskemét, Debrecen, vagy Szeged, ahol az Audi iparági konkurensei is jelen vannak, vagy bármely más település, ahol autóipari cég jelen lesz, akkor Győrnek is tovább kellene az iparűzési adót csökkenteni.