Atomerőmű kilőve, kápé a zsebben? - amit nem mert megkérdezni, ha Magyarországon is ez történne

Az EU előre tudta, hogy Spanyolorság és Portugália nagyrészét kiterjedt áramszünet sújta majd? Ha nincs áram, miért kapcsolják le az atomerőműveket? Tartsak én is otthon 72 órás túlélőcsomagot? Túlélhető vele egy apokalipszis? Előfordulhat ilyen Magyarországon is? Most választ adunk.