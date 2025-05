A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény alapján 2021. január 1-jétől országosan tilos a zöldhulladék égetése. Ugyanakkor lehetősége van az önkormányzatoknak arra, hogy rendeletben szabályozzák az avar, illetve a kerti hulladék égetését.

Ez annyit jelent, hogy vannak olyan települések, ahol egyáltalán nem szabad avart égetni, míg másutt kijelölt időzónák adnak erre lehetőséget.

Ugyanakkor anyagtól függetlenül az előírásokkal szembemenő, valamint engedély nélküli nyílt téren történő égetés esetén a büntetés 300 ezer forint, ha természetes személy az elkövető, illetve 2 millió forint, ha az elkövető gazdálkodó szervezet vagy jogi személy – írja a sonline.hu.

Vannak ugyanakkor kivételek: Nagybajomban például szerdán és szombatonként lehetőség van a zöld hulladék égetésére. Pirka Mátyás polgármester szerint évek óta érvényben van ez a határozat, és utoljára 2023-ban módosítottak rajta. A lapnak hozzátette azt is, hogy alapvetően be is tartja a lakosság az előírást, időnként azonban akadnak, akik ezt nem teszik meg. A büntetési tétel több tízezer forinttól több százezer forintig terjed.

Szentgáloskéren szintén lehetőség van a zöldhulladék égetésére: Szabó Péter polgármester a lapnak azt mondta, heti egy alkalommal, péntekenként tehetik ezt meg a lakók, aki azonban ennek nem tesz eleget, az akár több százezer forint büntetést is kaphat.