Elég nagy a káosz a kertes házas övezetekben, mert egyelőre nehézkes beszerezni azokat a lebomló zsákokat, amelyeket a zöldhulladék elszállításához használhatnak a családi házban lakók. Budapesten évente mintegy 30 ezer tonna zöldhulladékot gyűjtenek be – például lenyírt füvet, lombot, kerti nyesedéket –, amit a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központban komposztálnak.

Budapest egyik legnagyobb kerületében a XVII. kerületben az új szabályok szerint ingyenesen jelenleg egy helyen lehet a zsákokat beszerezni, a MOHU lakossági szelektív hulladékgyűjtő udvarában. Korábban ezeket a zsákokat, nagyobb bevásárlóközpontokban, kertészeti áruházakban lehetett megvásárolni. Információink szerint több fővárosi kerületben gondot okoz a zsákok beszerzése, például a II. kerületben is.

Újdonság az idei évben, hogy azoknak az ingatlantulajdonosoknak, természetes személyű ingatlanhasználóknak, akik szerepelnek a járatrendszerű zöldhulladék-begyűjtési adatbázisban, a MOHU Budapest a vegetációs időszakban 10 db zöldhulladék gyűjtő zsákot biztosít térítésmentesen – válaszolta a MOHU az Economx megkeresésére. A vegetációs időszakban tízhetente jár újabb tíz zsák ingyen.

A térítésmentes zsákok a jogosultságot igazoló lakcímkártya bemutatását követően a MOHU Budapest megbízásából a BKM Budapesti Közművek fővárosi személyes ügyfélszolgálatain, két Szemléletformáló és Újrahasználati Központban és nyolc MOHU Budapest hulladékudvarban (XXII. Nagytétényi út 335., XVI. Csömöri út 2-6., XVII. Gyökér köz 4., XV. Zsókavár u. 67. , X. Fehér köz 2., IV. Ugró Gyula sor 1-3., XXI. Mansfeld Péter u. 86., III. Testvérhegyi út 4.) lehet átvenni.

Tehát a zsák átvételéhez lakcímkártyára és egy igazoló szelvény felmutatására is szükség van, hogy az igénylő a kommunális szemétszállítási díjat befizette.

A rákosmenti hulladékudvarban lakcímkártya alapján az kaphatja meg a zsákokat, akinek az adatait a Díjnet lejelentette, hogy kifizette a szemétszállítási díjat. Volt olyan eset, hogy valaki bár egy a lakcíme a férjével, de a szemétszállítási számla a férje nevére jön, és a feleségnek nem adták át a zöldhulladék gyűjtéshez a zöldzsákot, hiába volt ugyanaz a lakcímük.

Rossz hír, hogy jelenleg akadozik a zsákok elérhetősége, ezért egy személy maximum 10 darab zsákot kaphat

– írta Facebook bejegyzésében Hatvani Zoltán rákoskerti képviselő.

Új logót kaptak a zsákok, de a régi is jó

Idén március 3-án kezdődött a zöld zsákok elszállítása a fővárosban. A MOHU Budapest munkatársai az előző évek gyakorlatának megfelelően az FKF, vagy MOHU logós "Kerti zöldhulladék" feliratú zsákokban is elszállítják a lenyírt füvet, falevelet, nyesedéket. A lakosság továbbra is használhatja a korábban megvásárolt FKF logós zsákokat is.

A MOHU tájékoztatása szerint májustól – a megnövekedett kereslet miatt – további zöldhulladékos zsákokat értékesítenek 350 forintos darabáron a hulladékudvarokban és majd másodlagos értékesítési pontokon is. A másodlagos értékesítési helyek közé tartoznak a Mol kutak is, de egyelőre sem a Pesti úti, sem a Kőbányai úti, sem az Üllői úti, sem a Veres Péter úti Mol benzinkúton nincs zöldzsák, több mint másfél éve nem forgalmaznak ilyen zsákot, közölték a benzinkutak megkeresésünkre. Az igaz, hogy még nincs május.

A zöld hulladékot Budapesten az ingatlanok elől egyébként hetente egyszer szállítja el a MOHU, 19 érintett kerületben március eleje és november vége között.

A kerti zöldhulladék szelektív gyűjtése kulcsfontosságú a fenntartható hulladékgazdálkodásban:

csökkenti a hulladéklerakók terhelését,

megelőzi a környezetszennyezést (például a kerti hulladék illegális égetését),

támogatja a körforgásos gazdaságot, hiszen a begyűjtött szerves anyagból komposzt készül.

Az ellátási nehézségek ugyanakkor nemcsak környezetvédelmi, hanem bizalmi problémát is okozhatnak: ha a lakosság nem jut időben hozzá a zöldhulladék gyűjtéséhez használható zsákokhoz. Nőhet az illegális hulladéklerakások száma, és csökkenhet a lakossági együttműködés hajlandósága is. A kérdés az, hogy a májustól ígért új értékesítési csatornák valóban képesek lesznek-e orvosolni a jelenlegi zsákhiányt, és visszaállítani a rendszerbe vetett bizalmat.

A MOHU-nak több kérdést is küldtünk, többek között azt, hogy miért volt szükség a régi, jól bevált rendszeren változtatni, de napokig nem válaszoltak.