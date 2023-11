Nincs jó hírünk azok számára, aki valamilyen műtétre várakoznak az állami egészségügyben. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által vezetett műtéti várólistákon jelenleg 48 ezernél is több beteg várakozik, egy hónappal ezelőtt 40 ezren álltak sorba a műtők ajtajában.

A top három leghosszabb várólistán a betegek száma meghaladja a 30 ezret is.

A novemberi NEAK adatok szerint:

12,9 ezer beteg vár szürkehályog-műtétre

beteg vár szürkehályog-műtétre 11 ezren várnak térdprotézis-műtétre

várnak térdprotézis-műtétre 6,6 ezren csípőprotézis-műtétre

Tornyosulnak a várólisták

Egyre több a szemproblémával küzdő beteg, mondta korábban Nagy Zoltán, a Magyar Szemorvostárság elnöke az Economx szemészeti várólistákat firtató kérdésére. Nincs elég gyermekszemorvos, a gyerekszemészeti rendelők bezártak, a Semmelweis Egyetem szemklinikáján 3-6 hónap a várakozási idő a gyerekbetegeknél. De példaként említette, hogy szürkehályog-műtétre is már csak jövő év májusára tudnak időpontot adni. A betegek ellátásában sokszor a szakdolgozói hiány jelenti a legnagyobb gondot.

Nincs motiváció



Ez egészségügyi ellátórendszer nem igazán érdekelt a várólista csökkentésben, az orvosok fix fizetést kapnak, nincs semmilyen motiváló tényező az orvosi bérrendszerben, mondta az Economxnak Rékassy Balázs, orvos, egészségügyi szakmenedzser.

Korábban a hálapénz egy motivációs eszköz volt, de Rékassy Balázs hangsúlyozta, nem volt jó a borítékos rendszer sem, és örül annak, hogy a paraszolvencia már kikopott az állami egészségügyi betegellátásból.

Most csupán abban érdekeltek az orvosok, hogy ledolgozzák a munkaidejüket, és utána a magánellátásban további feladatokat vállaljanak, és oda áttereljék a betegeket.

Az egészségügyi szakközgazdász úgy véli, hogy a nyugat-európai országok kórházaiban bevezetett indikátorrendszer, melyek a teljesítményt és a minőségi mutatókat is figyelembe veszik, egy jó minta lehetne a hazai betegellátásban is.

A NEAK is keresi a betegeket



A NEAK-nak van várólisták ledolgozására elkülönített kasszája, és vannak is tartalékaik. Kiss Zsolt a NEAK főigazgatója többször is beszélt már arról, hogy a koronavírus-járvány után a betegek egy része eltűnt az állami ellátásból. A főigazgató még év elején mutatott be egy kutatást, a Magyar Kórházszövetség konferenciáján, amiből kiderült, hogy 2019-hez viszonyítva a betegek 77,87 százalékát látták el az államilag finanszírozott egészségügyben az átlagfinanszírozás mellett. A NEAK főigazgatója azt mondta, tavaly egyes ellátásoknál majdnem 30 százalékos visszaesés történt.

Néhány várólista adat 2023-ban Ellátástípus

Március Október November Szürkehályog-műtét 12 859 13092 12963 Mandula, orrmandula műtét 1 769 2561 2366 Orrmelléküregek, proc. mastoideus műtét 79 95 118 Gerincstabilizáló műtétek, gerincdeformitás műtét 987 980 921 Gerincsérv műtét 57 46 55 Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának műtétei I. 44 53 41 Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának műtétei II. 387 305 331 Nőgyógyászati műtétek nem malignus folyamatokban 451 465 130 Térdprotézis műtét 11 476 10835 11063 Csípőprotézis műtét 7 424 6544 6645 Coronária intervenciók 2 795 2644 2632 A szív elektrofiziológiai vizsgálata, nagy és radiofrekvenciás ablációk 1 126 1077 1125 Jelentős kiterjesztett gerincműtétek 297 315 316 Forrás: NEAK

Az idei évi költségvetésben mintegy ötmilliárd forint többletforrást biztosítottak a várólistás ellátásokra, a halasztások pótlására, a várakozási idők csökkentésére – írta lapunknak küldött korábbi válaszában az állami egészségbiztosító. De szeptemberig az egészségügyi intézmények ezt a keretösszeget felhasználták, ezért a programra szánt forrásokat 50 százalékkal megemelték.

Az egészségbiztosító szerint hamarosan a várakozási idők fokozatosan visszatérnek Covid-19 előtt tapasztalható kedvező helyzethez. 2019-ben, a pandémiát megelőző évben egyébként 28 ezren várakoztak a kórházakban valamilyen műtéti beavatkozásra. A jelenlegi 48 ezer fős várólistaadatok ettől még nagyon messze vannak.

Útvesztőbe kerülnek a betegek



A betegek eltűnése mögött Rékassy Balázs szerint az is állhat, hogy nem világosak a betegutak, sokan későn kerülnek orvoshoz, előrehaladott állapotban van a betegségük és a rendszer nem érdekelt abban, hogy a betegeket végigvezesse a betegutakon.

Ma már az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező családok is inkább összeadják a 2 millió forintnál is drágább csípőprotézis-műtét árát a magánellátásban, mint hogy éveket várakozzanak az állami egészségügyben

– tette hozzá az egészségügyi közgazdász.

Nem jó, hogy ennyire engedtük felnőni a magánegészségügyi szektort, ez hiba volt – véli a szakember. Az új jogszabályok nem szabtak határt az orvosoknak az állami betegellátás és a magánellátás közötti átjárásban. Nagyon nem helyes, hogy az orvosi bérekben egy dolog számít, hogy valaki hány éve dolgozik a betegellátásban és nem az, hogy mennyi és milyen minőségű munkát végez.

De ha már hagytuk ennyire felnőni a magánegészségügyi szektort, akkor külföldi példák alapján össze kellene kapcsolni a magán és az állami betegellátó rendszert – mondta Rékassy Balázs.

Ez nem a beteg feladata, hanem az államé. Példaként említette, ha a NEAK tudja, hogy havonta ezer csípőprotézis műtétet kellene elvégeznie, de csak 700-hat tud az állami kórházrendszer kivitelezni, akkor 300 műtétet az állam vásároljon meg a magánszolgáltatóktól, akár úgy is tendert írnak ki ezeknek a műtéteknek a költségeire. Példaként említette, hogy Németországban ez a rendszer már tökéletesen működik. Ehhez azonban az első és legfontosabb lépés, hogy az állam valós költségeken finanszírozza az ellátásokat a kórházakban – hangsúlyozta Rékassy Balázs.