Az elmúlt két évben 40 százalékos drágulás történt az optikákban, hasonló mértékben drágultak a lencsék és a szemüvegkeretek is – mondta az Economx-nak Kis Arnold, a Magyar Optikai Ipartestület (MOI) elnöke.

Míg a lencsék nagy része Magyarországon készül, addig a szemüvegkeretek többsége külföldről érkezik, az euró és a forint árfolyamváltozása miatt nőttek az árak. Valamint a szakdolgozók béréhez is hozzá kellett nyúlni és ez is begyűrűzött az árakba.

Jelenleg ezer-ezerkétszáz optikai üzlet van Magyarországon, a Covid-19 alatt volt egy kisebb átrendeződés, de nyílt sok új üzlet is. Azok a boltok vagy hálózatok, amelyek nagyobbak voltak, azok még erősebbek lettek, a lemorzsolódás a kisebb üzleteket érintette.

A boltok között 600-700 szaküzlet magánoptika, a többi pedig a nagyobb üzletláncok boltjai, az Ofotért, a Vision Express és az Optic World egységei.

Optikusból jelentős hiány van

A szektorban az alkalmazottak száma 16-18 ezerre tehető, jellemzően egyéni vállalkozóként dolgoznak az optikusok és az optometristák, mivel többségük nem csak egy, hanem több üzletben végzi a tevékenységét. Humánerőforrás gondokkal a szektor is szembesült, optikusból jelentős hiány van, erősítette meg a MOI elnöke, és utalt arra is, hogy a pandémia alatt sokan elmentek egy Lidlbe vagy Aldiba dolgozni, mert sokkal magasabb bért kínáltak számukra, vagy ha nyelvtudással rendelkeztek, akkor külföldre indultak.

Az év utolsó három hónapja a szemüvegek fő szezonja. A MOI szeptember és november között elindította a Láss jól, vezess biztonságosan! közlekedésbiztonsági kampányát, amely a látásvizsgálat (és nem a látásellenőrzés) fontosságára hívja fel a figyelmet, különösen a megváltozott időjárási és fényviszonyok mellett.

Az ipartestület elnöke azt javasolja, hogy évente egyszer mindenki foglalkozzon legalább fél órát a látásával és vizsgáltassa meg a szemét, hogy szükség van-e bármilyen korrekcióra.

A diabéteszesek vaksága megelőzhető

Ma van a Látás Világnapja, szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a vakság nagy részben megelőzhető. Jelenleg a rövidlátás és a diabétesz okozta szemfenéki károsodás a leggyakoribb szembetegség Magyarországon is, utóbbi a kezeletlenség miatt akár vaksághoz is vezethet.

Magyarországon 1,4 millió cukorbeteg él, a diabéteszesek 5-20 százaléka megvakul vagy jelentős látásromlást szenved el – mondta a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikáján tartott háttérbeszélgetésen Nagy Zoltán, a Magyar Szemorvostársaság elnöke

Kiemelte:

országszerte tíz fundus kamerával már meg lehetne valósítani a cukorbetegek számára egy népegészségügyi szemészeti szűrőprogramot, amire nagyon nagy szükség is lenne.

A Magyar Szemorvos Társaság a Magyar Diabetes Társasággal közösen dolgozza ki azt a szakmai irányelvet, ami a diabétesz retinopátia szűréséről, diagnosztikájáról, kezeléséről és a betegek gondozásáról szól – részletezte a professzor.

Másik jelentős probléma a rövidlátás terjedése, ami gyermekkorban megelőzhető, ha a szülők jelentősen korlátozzák a számítógépek és okostelefonok használatát gyermekeik számára.

Nagy Zoltán felhívta a figyelmet egy holland tanulmányra, amely szerint:

a gyermekek kétéves koriáig mellőzni kell a mobiltelefon és a tabletek használatát;

ötéves korig maximum napi egy óra kütyüzést engedjenek meg a szülők;

5-12 évesek számára is napi két órában kellene korlátozni a telefonozást.

Ma a tízéves gyerekek felének már fénytörési problémái vannak, a távol-keleti országokban pedig már a 85 százalékot is eléri a szemüveges gyerekek aránya. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a LED lámpák használata is fokozza a rövidlátást kialakulását, ezért az osztálytermekben ilyen izzók használata nem javasolt.

A gyermekek szemészeti szűrése is nagyon fontos, mivel csak hatéves korig van az agynak annyi plaszticitása, amikor még a gyengébben látó szemet fel lehet hozni 100 százalékra, ilyenkor szokták a jó szemet letakarni. Ám a rövidlátás kialakulásának megelőzésére vannak egyéb módszerek is, többek között az atropin tartalmú szemcsepp használata is segíthet kisgyerekkorban.

Tornyosulnak a várólisták

Egyre több a szemproblémával küzdő beteg, válaszolta Nagy Zoltán az Economx várólistákat firtató kérdésére. Ugyanakkor nincs elég gyermekszemorvos, a gyerekszemészeti rendelők bezártak, a szemklinikán 3-6 hónap a várakozási idő a gyerekbetegeknél. De példaként említette, hogy szürkehályog-műtétre is már csak jövő év májusára tudnak időpontot adni. A betegek ellátásában pedig a szakdolgozói hiány jelenti a legnagyobb gondot.

A lézeres látásjavító műtétekkel kapcsolatban elmondta, hogy egyénfüggő, kinek javasolják és kinek nem. Nem biztos, hogy a legdrágább módszer a legeredményesebb. A műtét általában végleges állapotot eredményez a betegek számára, maximum majd az olvasáshoz kell a későbbiekben olvasószemüveget használniuk.

2050-re világszerte minden második ember rövidlátó lesz



A rövidlátók aránya az egész világon folyamatosan emelkedik és bár nem betegség, Kínában már népegészségügyi problémának tekinthető. Egyes becslések szerint 2050-re a világ teljes népességének 50 százaléka lesz rövidlátó. Ez az arány Közép-Európában 2000-ben 20,5 százalék volt, míg 2050-re ebben a régióban akár az 54 százalékot is meghaladhatja a rövidlátók aránya.

A szakértők szerint a genetikai okokon túl a digitalizáció, a túlzott mértékű digitális mobil eszközhasználat, a túl sok képernyőidő és a kevesebb szabadban eltöltött órák száma járul hozzá a rövidlátók számának emelkedéséhez.

A rövidlátók aránya gyermekkorban emelkedik a legnagyobb mértékben, ezért nagyon fontos, hogy 18-20 éves korig a gyerekek és fiatal felnőttek évente vegyenek részt látásellenőrzésen vagy teljes értékű szem- és látásvizsgálaton. A jó hír, hogy a technológiának hála, a rövidlátás gyermekkori fokozódása már lassítható, a rövidlátás kezelhető.