Azok a 65 év felettiek, akik vasárnap éjfélig megrendelik a Gondosórát, az ünnepek előtt megkapják – erről beszélt Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója pénteken közzétett Facebook-videójában.
Mint mondta, a Magyarország kormánya által indított ingyenes szolgáltatás eddig már több mint hetvenezer nyugdíjas életét mentette meg. „Most, az ünnepek közeledtével egy új akciót indítunk. Amennyiben Ön 65 év feletti, és még nincs Gondosórája, akkor amennyiben megrendeli most vasárnap éjfélig, akkor az eszköz még az ünnepek előtt, karácsony előtt odaér Önhöz” – tette hozzá a miniszterelnök főtanácsadója.
Uniós pénz híján a kormány saját zsebéből finanszírozza a Gondosóra programotJövőre az állam a központi költségvetésből 27 milliárd forintot fordít az idősek segélyhívó készülékeinek üzemeltetésére. A program már közel egymillió 65 év feletti magyarhoz jutott el, több tízezer életmentő hívást kezelt, több száz embernek biztosít munkalehetőséget.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!