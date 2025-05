Felmerült, hogy a főváros nem tudja kifizetni a Budapestre érkezett CAF-villamosokat, mert a kormány által beígért uniós támogatás nem érkezett meg, ezért a projekt fennmaradása kérdésessé vált, annál is inkább, mert a BKK-nak több hónapos elmaradásai vannak.

Szentkirályi Alexandra azonban most bejelentette: a kormány nemcsak, hogy kifizeti a az új CAF-villamosokat, de a finanszírozási keretet is megemeli. Sőt, a H5-ös HÉV-et is felújítja.

A képviselő hangsúlyozta Facebook-posztjában, hogy az 51 új villamosra 54 milliárd forintot ad a kormány Budapestnek. Ezek a villamosok még mindig a Tarlós István polgármestersége alatt kötött szerződés alapján érkeznek.

„Mi büszkék vagyunk Budapestre és nem hagyjuk cserben - hiába akadályozzák Brüsszelben a fejlesztéseket, hiába tartják vissza politikai alapon a pénzeket. Legalább minden budapesti láthatja mi lenne, ha a kormány nem állna ki a magyarokért és Brüsszelre lennénk utalva.“ – írta posztjában Szentkirályi.