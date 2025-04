A kisalföldi településen már két körben földeltek el a ragadós száj- és körömfájásban elhullott, leölt szarvasmarhákat: Kisbajcsról, Darnózseliről és Dunakilitiről összesen 5200 tetemet hoztak a település mellett kialakított dögkútba a hatóságok.

Nagy István agrárminiszter szerdán reggel érkezett a bábolnai polgármesteri hivatalba, hogy ott tájékoztatást adjon a kormányzati járványkezelésről.

A tárcavezetőt váró 100- 150 csendes tiltakozó kifogásolta, hogy bár jelezték, az első adag után már megtelt a település melletti dögtemető, a következő adag állati tetem elföldeléséhez a hatóságok egy éjszaka alatt letaroltak 2 hektárnyi erdőt, és ástak új gödröt, majd temettek el újabb állatokat.

A helyiek szerint már folyik a harmadik gödör előkészítése.

A bábolnaiak kifogásolták, hogy

minden előzetes tájékoztatás nélkül érkeztek a kamionok,

nem értik, miért utaztatták járvány kitörés helyszínétől 80 kilométerre a tetemeket,

nem elégedettek a miniszter kijelentésével, miszerint valahol el kell földelni a tetemeket, Bábolnán pedig már volt dögtemető.

Az egyeztetésre érkező tárcavezető a helyiek megértését kérte, és közölte: utólag majd gondozzák a dögkutakat, az ivóvíz nincs veszélyben.

Az egyeztetés után a helyiek sorfala között kellett a szolgálati autójáig haladni Nagy Istvánnak, aki nem kívánt nyilatkozni. A Partizán jelen lévő tudósítójának annyit mondott:

teljes biztonsággal kijelenthető, hogy a dögtemető semmilyen veszélyt nem jelent.

Horváth Klára, Bábolna polgármestere jelezte, később részletes tájékoztatást ad a zárt ülésen elhangzottakról.

A második adag szállítmány azt követően került Bábolnára, hogy a Győr-Moson-Sopron megyei Jánossomorján április elején tüntetéssel tiltakoztak 3500, tőlük közel 30 kilométerre leölt fertőzött szarvasmarhát város határában levő szeméttelepre elhelyezése ellen. A térség országgyűlési képviselője, Nagy István agrárminiszter végül úgy döntött, Bábolnán temetik majd el az állatokat Jánossomorja helyett.

Arról már korábban beszámoltunk: erről, a második menetről a bábolnaiak nem kaptak előzetes tájékoztatást, aláírásgyűjtésbe kezdtek, hogy még egyszer, immár harmadszor ne hozzájuk kerüljenek a szarvasmarhák, ha újabb kitörés történik a ragadós száj- és körömfájás járvány során.

Egy másik településen, Peresztegen is felháborodást okozott az állattetem-lerakóhely, a település képviselő-testülete itt is aláírásgyűjtést kezdeményezett, és az eljárások átláthatósága mellett anyagi kártérítést és a terület teljes helyreállítását is követelik.