Magyarországnak nagy lehetősége van az egészségügy fejlesztésére

Szócska Miklós, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központjának vezetője podcastunkban a magyar egészségügyi adatvagyon jelentőségéről beszélt. Magyarország adatgazdag rendszere lehetővé teszi, hogy kutatók és fejlesztők a mesterséges intelligencia segítségével hatékony elemzéseket és előrejelzéseket készítsenek, miközben az adatok felelős kezelése kulcsfontosságú.
Tieger Endre, 2025. november 6. Fotó: Economx / 1 - Szócska Miklós, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központjának vezetője

A beszélgetés során szó esett arról, hogyan lehet az adatvezérelt rendszerekkel javítani a betegutakat, támogatni a szűrőprogramokat, és előre jelezni a kockázatokat. Szócska Miklós hangsúlyozta, hogy a magyar egészségügyi adatvagyon stratégiai érték, amely nagy potenciált rejt az ellátás hatékonyságának növelésében.


Az interjú során körbejártuk:

  • Hogyan jelenik meg a gyakorlatban az a gondolat, hogy „az adat nemcsak életet ment, hanem közpénzt is megtakarít”?
  • Mi az elsődleges cél: adatvezérelt egészség vagy rendszerszintű MI-bevezetés, és mi a legfontosabb lépés mindkettő sikeréhez?
  • Hogyan lehet a háziorvosok számára valós idejű figyelmeztető rendszereket kialakítani, amelyek elősegítik a szűréseken való részvételt?
  • Milyen előkészületeket igényel a nemzeti szűrőprogram és az új adatútvonalak bevezetése a jogi és technikai oldalról?

