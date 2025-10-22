Magyarországnak nagy lehetősége van az egészségügy fejlesztésére

Aczél Petra: Nincs előképünk az AI okozta társadalmi változásokra

Aczél Petra, kommunikációkutató és MOME-professzor a mesterséges intelligencia társadalmi és kommunikációs hatásairól beszélget. Kiemeli, hogy az AI nem kompatibilis riválisként, hanem komplementerként működik az ember mellett, mindenki a saját képességei és sajátosságai szerint használhatja. A mai AI rendszerek sokkal inkább az egyénre optimalizáltak, nem a szervezetekre, ezért a társadalmi változások előrelátása nehézkes – ez nem egy ipari forradalom, hanem egy új típusú digitális evolúció.