A városmajori klinika már évek óta a szív- és érgyógyászat területén a világ legjobb ötven intézménye között van. Merkely Béla, az egyetem rektora szerint ez jelentő mérföldkő, mivel az szerinte megváltoztatja a mindennapokat, új perspektívát jelent a betegeknek, a kutatásoknak és az oktatásnak.
A Magyar Építők írása szerint a beruházással minden adott ahhoz, hogy a létesítmény egy európai szupercentrumként működjön: az új épületben egy high-tech képalkotó diagnosztikai részlet, valamint két CT- és egy MR-készülék, továbbá a legmodernebb hibrid intervenciós és elektrofiziológiai labor is helyet kapott.
