J.D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke februárban Azerbajdzsánba és Örményországba látogat - jelentette be Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke a Truth Social közösségi oldalon pénteken. Donald Trump háláját fejezte ki Ilham Alijev azeri és és Nikol Pasinján örmény elnöknek, amiért betartották a 2025 nyarán aláírt békemegállapodás feltételeit. „Februárban Vance alelnök mindkét országba ellátogat, hogy folytassa béketeremtő erőfeszítéseinket és előmozdítsa a Trump-utat a nemzetközi béké és jólét érdekében" - írta Donald Trump.
Az amerikai elnök hozzátette azt is, hogy az Egyesült Államok megállapodást szeretne kötni Örményországgal a békés célú nukleáris energia területén folytatott együttműködésről, valamint szerződéseket kötni félvezetők és katonai termékek, köztük testpáncélok és hajók Azerbajdzsánba történő szállításáról.
A megállapodás értelmében az országok lemondtak minden, egymás területére vonatkozó igényükről, kötelesek tartózkodni az erőszak alkalmazásától egymás ellen, és ígéretet tettek a nemzetközi jog tiszteletben tartására.
Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon pénteken úgy fogalmazott, hogy a két szomszédos ország között
„ez egy csúnya háború volt, az egyik a nyolcból, amit én fejeztem be, de most jólét és béke van".
A megállapodással az Egyesült Államok fejlesztési jogokat kapott a „Trump - út a békéért és nemzetközi jólétért" névre keresztelt folyosóban, amely stratégiai és energiahordozókban gazdag térségben helyezkedik el.
