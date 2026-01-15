A CPAC Hungaryn valamilyen formában hagyományosan tiszteletét szokta tenni Donald Trump, videós üzenet formájában. Azonban az még mindig nem egyértelmű, hogy idén személyesen is eljön-e a budapesti rendezvényre.

A Blikk megkérdezte Szánthó Miklóst, az Alapjogokért Központ főigazgatóját, tervben van-e ez. Szánthó azt válaszolta, nem az a kérdés, hogy ki jön a CPAC-re, hanem az, hogy ki marad le róla.

– A tavalyi CPAC-en is 8 jelenlegi vagy egykori kormányfő, 5 pártelnök és 8 miniszter vett részt a világ minden tájáról. Donald Trump minden eddigi évben exkluzív videóüzenetben köszöntötte a magyar CPAC-et. A minőség és a nagyságrend idén sem lesz másként – mondta a lapnak Szánthó. Hozzátette, szerinte Orbán Viktor politikájának köszönhetően ma már számol a Fehér Ház Budapesttel.

Hozzátette, az idei rendezvény hívószava a „Fel, győzelemre!” lesz. „Várjuk, hogy Magyar Péter ezt is lenyúlja” – tette hozzá.