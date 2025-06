Előreszaladt kedden a kormányzati kommunikáció: a kabinet több csatornán is az eredeti vállalását felülírva azt közölte, hogy másfél hónap múlva meg is kapják a nyugdíjasok az élelmiszerutalványt. Ezt a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára jelentette be az Országgyűlésben egy napirend előtti felszólalásra reagálva.

Zsigó Róbert közölte: a nyugdíjak vásárlóértékét továbbra is megőrzi a kormány, amely árréscsökkentéssel is küzd a túlzó áremelésekkel szemben. Emlékeztetett: emellett 30 ezer forintos élelmiszerutalványt adnak a nyugdíjasoknak, hogy segítsenek a megélhetésben. Azt mondta, hogy a Magyar Posta július 29-től kézbesíti mintegy 2,5 millió nyugdíjasnak az utalványokat, amelyeket december 31-ig lehet majd felhasználni.

Az MTI később pontosítást adott ki, amely szerint az utalványokat ősztől kézbesítik.

nyugdíjasutalvány Kép: Facebook/Magyarország Kormánya

A kormány kedden már a Facebookon is kiposztolta a július végi dátumot, ezt a bejegyzést később törölték, majd az újabban már az eredetileg ígért kézbesítésről, őszről írtak.

Az Economx már többször is beszámolt arról, hogy harmincezer forint értékű, több címletből álló élelmiszerutalványt kapnak a nyugdíjasok, Az utalvány a nyugdíjasoknak korábban beígért áfa-visszatérítést válthatja fel.

Az eddigi információk szerint

csak hideg élelmiszer vásárlására lehet majd felhasználni,

papíralapú fizetőeszköz lesz, amelyet címletértéken kell elfogadni,

nem váltható készpénzre, nem örökölhető, és nem számít jövedelemnek.

Az összes költséget az állam állja. A kereskedő bármely banknál beválthatja a vevőitől kapott utalványokat, ezért a bank nem számolhat fel díjat, jutalékot. A részleteket, a pontos jogosultsági feltételeket, az elfogadóhelyek körét, a címletezést és a kézbesítés módját egy későbbi kormányrendelet rögzíti majd.

Orbán Viktor miniszterelnök május 6-án, egy ráckevei fideszes fórumon beszélt először arról, hogy várhatóan élelmiszerutalvány formájában támogatják majd a nyugdíjasokat.