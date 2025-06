Napjainkban is érdemi kérdés, megélhetés tekintetében mennyiben felel meg a nyugdíjak értéke az Európai Unióban. Eközben a nők továbbra is jelentősen alacsonyabb nyugdíjat kapnak, mint a férfiak, ráadásul az egyes országok között továbbra is komoly eltérések mutatkoznak a bruttó nyugdíjszintek terén – számol be a Euronews.

Az OECD 2023-as „Pension at a Glance” jelentése szerint Európa-szerte a nyugdíjak jelentik az idősebb emberek fő jövedelemforrását,

akár 70-80 százalékot is jelenthet az állami nyugdíj aránya az idősebbek teljes háztartási jövedelmét nézve.

Az Eurostat adatai szerint 2022-ben az öregségi nyugdíjak átlagos kiadása kedvezményezettenként 16 138 euró (kb. 6,51 millió forint) volt az EU-ban.

Ez 12 hónapra elosztva körülbelül havi 1345 eurót, átszámítva pedig 543 ezer forintnyi összeget jelent.

Tarolnak a skandináv országok

Ami az uniós rangsort illeti, az EU-n belül Bulgária 3611 eurójától (1,46 millió forint) Luxemburg 31 385 eurójáig (12,66 millió forint) terjedt a nyugdíjskála 2022-ben.

Ez kis híján kilencszeres különbség.

Az pedig szembetűnő, hogy

a legtöbb északi ország előkelő helyet foglal el a sorban.

Az egy kedvezményezettre jutó átlagos öregségi nyugdíj két skandináv országban, Norvégiában és Dániában is meghaladta a 30 000 eurót. Svédországban (22 436 euró) és Finnországban (21 085 euró) is jelentősen meghaladta az uniós átlagot éves szinten.

Le van maradva a magyar nyugdíjszínvonal

A képzeletbeli dobogó első három helyén a havi nyugdíjak összege így alakul:

Luxemburgban 2653 eurós,

Dániában 2518 eurós,

Ausztriában pedig 2029 eurós

nyugdíjjal kalkulálhatnak átlagosan az arra jogosultak.

Bár Izland (2997 euró) nem EU-tagállam, de a többi országot magabiztosan előzi e téren.

A sor végén helyezkedik el

Bulgária 301,

Szlovákia 396 és

Horvátország 412 euróval,

de a tagjelölt országok szinte mindegyike a 300 eurós szint alatt mozog. A nyugdíj szempontjából leginkább alulteljesítő ország Albánia 137 eurós összeggel.

Magyarország nyugdíjhelyzetét szemügyre véve látható, hogy hazán rögtön utóbbi uniós országok előtt áll, azaz

átlagosan 413 eurónak megfelelő havi nyugdíjat kapnak az ellátottak: ez 166 600 forintnyi összeget jelent.

Némi eltérések mellett hasonló trendek figyelhetők meg a megélhetést is a képletbe helyezve, avagy a vásárlóerő-paritással.

A felsorakoztatott adatokból megállapítható:

Erős kelet-nyugati szakadék tátong, Nyugat- és Észak-Európa sokkal magasabb nyugdíjakat kínál.

A dél-európai országok általában jobban teljesítenek, mint a keletiek, de még mindig lemaradnak Észak-Európa mögött.

A legrosszabbul teljesítő államok a Balkánon és az EU keleti részén koncentrálódnak, különösen az EU-tagjelölt országok között.

Arra is kitér a jelentés, hogy az idősebb nők minden uniós országban nagyobb szegénységi kockázatnak vannak kitéve, mint a férfiak. Az EU-ban a nők átlagosan 26,1 százalékkal kevesebb nyugdíjat kapnak, mint a férfiak, és a szebbik nem 5,3 százaléka egyáltalán nem kap nyugdíjat.