Orbán Viktor elfáradt, már alkalmatlan, így vélekedett a Publicusnak a megkérdezett magyarok 55 százaléka, a legtöbb fideszes Szijjártó Pétert fogadná szívesen miniszterelnöknek, ha komolyan felmerülne az utódlás kérdése. Lázár János ebben a sorban csak a negyedik helyen áll. A Népszava megbízásából készült reprezentatív felmérés szerint Orbán Viktor esetleges távozása sem esetén a Fidesz-szimpatizánsok több mint 90 százaléka akkor is a pártra szavazna. A közvéleménykutató azonban arra felhívja a figyelmet, hogy egy éles helyzetben, ahol konkrét utód-jelöltről és pártokról lenne szó, valószínűleg másként néznének ki az arányok.

Orbán Viktor legutóbb év végi sajtótájékoztatóján leszögezte: bár a párton belül keresik az utódját, jelenleg nincs nála alkalmasabb jelölt.

A Fidesz szavazóinak

94 százaléka továbbra is kitart Orbán Viktor mellett,

4 százalék azonban már látja a fáradtság jeleit, de nem tartják időszerűnek az utódlását.

Arra a kérdésre, hogy mi történne, ha Orbán Viktor helyett más lenne a Fidesz miniszterelnök-jelöltje,

a kormánypárti szavazók mindössze 2 százaléka mondta azt, hogy elbizonytalanodna,

és csupán 1 százalék válaszolta, hogy más pártra szavazna.

Tehát Orbán Viktor esetleges visszalépése nem alakítaná át érdemben az erőviszonyokat.

Van egy érdekes szám is!

A nem kormánypárti válaszadók 4 százaléka kifejezetten akkor szavazna a Fideszre, ha Orbán Viktort lecserélnék.

A Mi Hazánk híveinek 11 százaléka mondta, hogy a Fideszre szavazna, ha Orbán Viktor helyett mást indítanának,

az ellenkező irányban jóval kisebb az átjárás: a fideszeseknek ebben az esetben csak nagyon kicsi, 2 százaléknyi része menne át a Mi Hazánkhoz.