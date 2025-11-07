Újabb előre tervezett leállások jönnek az MBH Banknál, a pénzintézet informatikai rendszereinek karbantartása miatt. A pénzintézet a novemberi leállásokról honlapján tájékoztatott.

2025.11.07-én 22:00 és 23:59 között az alábbi rendszereik, szolgáltatásaik nem lesznek elérhetőek:

Az MBH Vállalati Netbank (korábban MKB), az MBH Direct Bank (korábban MKB) és az MBH Vállalati App.

Az MBH Netbank (korábban MKB) és az MBH Bank App 103-as banki azonosító profilja. Mivel a karbantartási időszak alatt az internetes bankkártyás vásárlások jóváhagyása a mobilalkalmazásban nem lesz elérhető, ez idő alatt SMS-ben kapott megerősítő kód használata szükséges.

Az MBH OpenAPI (korábban MKB) szolgáltatásaiban esetenként kieséseket tapasztalhat.

2025.11.07-én 22:30 és 23:00 között:

Az azonnali utalások és a fizetési kérelmek fogadása késedelemmel történik meg.

A korábban MKB Bank által üzemeltetett ATM-eknél nem lehetséges a befizetés, ebben az időszakban a honlapjukon a Fiók és ATM kereső menüpontban kell másik ATM-et választani a befizetéshez, ide kattintva.

A bank arra kéri minden ügyfelét, hogy a szolgáltatással kapcsolatos ügyintézést és tranzakciókat lehetőség szerint a karbantartási időszakon kívülre időzítsék. Kérdés esetén az MBH Bank 0-24 órában elérhető telefonos ügyfélszolgálatát, a belföldről díjmentesen hívható 06 80 350 350-es telefonszámot kell hívni.

