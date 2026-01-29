Támogatta a Fővárosi Közgyűlés Keszthelyi Dorottya, a DK újlipótvárosi országgyűlési képviselőjelöltjének és önkormányzati képviselőjének előterjesztését, amely a XIII. kerületi lakosok nyugalma érdekében véget vetne a Carl Lutz rakpart és az Újpest rakpart három kikötőjében horgonyzó „bulihajók" tevékenységének – írta az MTI.

A Közgyűlés döntése azért kezdeményezte a korlátlan alkoholfogyasztást biztosító hajók közterülethasználati engedélyeinek visszavonását, mert az újlipótvárosiak megelégelték a késő estig kifutó hajókon dübörgő zenét, valamint a hajókról leszálló ittas, hangoskodó vendégek közterületi rendbontásait. A határozat végrehajtása innentől Karácsony Gergely főpolgármester hivatalának feladata.

A Demokratikus Koalíció kezdeményezését támogató fővárosi képviselők egyértelmű jelzést küldtek: egy élhető belváros érdekében megálljt parancsoltak a fővárosi bulinegyed terjeszkedésének. Budapest a magyarországi turizmus legfontosabb célpontja, ha viszont kizárólag a külföldi vendégek olcsó lerészegedésének lehetőségét kínálja fel, azzal tönkreteszi saját turisztikai vonzerejét.