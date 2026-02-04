Az Orbán-kormány az Alkotmánybíróság végzésére és a veszélyhelyzetre hivatkozva ezúttal ténylegesen háborús időkre emlékeztető döntést hozott:

új rendeletük értelmében a szolidaritási hozzájárulás teljesítése már nem lehet vita tárgya.

Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt jogszabály szerint az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra hivatkozva a kormány úgy döntött, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt

az államháztartásról szóló törvényt,

a közigazgatási perrendtartásról szóló törvényt,

a 2023. évi, 2024. évi és 2025. évi költségvetési törvényt

a szerdától hatályos rendelet szerint kell alkalmazni. A 24.hu emlékeztetett, a 2023–2025. években esedékessé vált, az önkormányzat által meg nem fizetett szolidaritási hozzájárulás összegének beszedésére az idei költségvetési törvényt kell alkalmazni.

A kabinet meghatározása szerint a szolidaritási hozzájárulás megállapítása, beszedése, elszámolása a központi költségvetés végrehajtásának technikai lebonyolítását szolgáló folyamat, az ezzel összefüggő intézkedés vagy irat nem minősül hatósági aktusnak, ennélfogva ellene közigazgatási pernek vagy azonnali jogvédelemnek helye nincs.

A rendeletet visszamenőleg, a folyamatban lévő bírósági eljárásokban is alkalmazni kell. A kormány előírta, hogy a 2023-tól esedékessé vált szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos folyamatban lévő pert a bíróság megszünteti.

Ha a fővárosi önkormányzat a 2025. évből a nettó finanszírozásból fennmaradt tartozását a folyamatban lévő perek megszüntetését követő 15 napon belül nem fizeti meg, azt a Magyar Államkincstár beszedi a rendelet hatálybalépését követő első időpontban. A 2023. évi szolidaritási hozzájárulás éves összege Budapest esetében csaknem 58 milliárd, 2024-ben pedig 75,5 milliárd forint volt.

Úgy fest, szertefoszlott Karácsony Gergely reménye, eddig ugyanis a főpolgármester a jogban bízhatott még. „A kormány újra rárabolt Budapest számlájára, leemeltek róla 11,7 milliárd forintot. Jogellenes ez is, ahogy a többi” – írta a Facebookon a legutóbbi inkasszó után Karácsony, felidézve, a főváros jogvédelmet kért a bíróságtól, ezt a bíróság még nem bírálta el, de önmagában az indítványnak is el kellene tiltania a kormányt az inkasszálástól. A főváros néhány nappal korábban közölte, hogy közigazgatási pert indít.

Karácsony Gergely úgy érvelt, „Budapest a nemzet fővárosa, az ország gazdaságának motorja, kulturális–szellemi életének szíve, ha a motor leáll, akkor a haladás is leáll, ha pedig valaki az ország szívét akarja megbénítani, annak számolnia kell azzal, hogy ettől az egész ország kap infarktust. Ez pedig súlyos károsodáshoz vezet abban az agyban, amelyik ezt jó ötletnek találta.” Miután a főváros nem fizetett, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter csütörtökön bejelentette, az államkincstár újra inkasszálja a főváros számláját.