Kedden az éjszaka képződött köd napközben fokozatosan megemelkedik, gomolyosodik, másutt gomolyfelhők képződnek, így több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Az esti órákban is változóan felhős marad az ég. Elszórtan - nagyobb eséllyel az ország délnyugati felén - alakulhatnak ki záporok, zivatarok, melyek az esti órákra sem szűnnek meg teljesen. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, azonban a csapadékgócok környezetében élénk, erős lökések előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 14 és 20 fok között várható. Késő estére 5 és 12 fok közé hűl le a levegő

- közölte a HungaroMet.

Szerdán is többfelé változóan felhős-napos időben lesz részünk, de a déli, a délkeleti és a keleti országrészben lesznek tartósabban felhős, borongós tájaink is. Helyenként kisebb eső, zápor, néhol akár zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon többfelé megélénkül az északias szél. Hajnalban, reggel többfelé számíthatunk párás, ködös időre. Kora reggel 2-9, délután 15-19 fokot mérhetünk.

Csütörtökön nyugaton, északnyugaton és északon számíthatunk hosszabb napos időszakokra, máshol felhősebb időben lesz részünk. Délen, délkeleten kisebb eső, zápor is kialakulhat, máshol számottevő csapadék nem valószínű. Élénk, erős, egyes tájainkon viharos lesz az északias szél. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul.

Pénteken kezdetben többfelé napos időre van kilátás, de napközben délkelet felől vastagabb felhők érkezhetnek, és egyre nagyobb területen lehet ismét szükség az esernyőkre. Az élénk, erős északi, északkeleti szélben napközben 13-19 fokot mutathatnak a hőmérők.

Szombaton sokfelé számíthatunk esőre, záporra. Többfelé élénk lehet a légmozgás. Délután csak 9-16 fokot mutathatnak a hőmérők - olvasható az Időkép előrejelzésében.