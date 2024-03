Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

üzleti konferenciájáról! JEGYVÁSÁRLÁS Szerezze be

jegyét most.

Az állatkertnek nincs még a 2023-as évre vonatkozó hivatalos költségvetési beszámolója, de a legendás budapesti intézmény szóvivője, Hanga Zoltán az Economx segítségére sietett egy tájékoztató jellegű bevétel közlésével, amely nem kevesebb, mint 6,5 milliárd forintra prognosztizálható. Ám ez az összeg még mindig elmarad a Fővárosi Állat- és Növénykert 2024-es évi költségvetési tervétől, amely várhatóan 7,7 milliárd forint lesz.

Meghívhatja egy ebédre az elefántot

A fentebb említett bevételi összeg azonban nem tartalmazza az örökbefogadásokból, és egyéb jótékonysági formákban érkező adományokat. Ezeket az Állatkerti Alapítvány kezeli, a bevételt pedig egy az egyben az állatok javára fordítják. Jelenleg például a vombat kifutó bővítésére gyűjtenek, de léteznek olyan meghatározott összegű és felhasználású adományok is, mint például a vörös pandáknak szánt friss bambusz (2000 forint) vagy az elefántoknak számára megvásárolható szénabála (1000 forint) is.

Jegy- és bérletárak

Jelenleg egy felnőtt belépőjegy 5000 forintba kerül, míg a gyermek (12-18 év között), diák és szenior jegy 3500 forintért vásárolható meg, de ezek mellett lehetőség van kedvezményes családi és csoportos jegyváltásra is.

Ha pedig valaki nem bírja huzamosabb ideig kedvenc állatkerti lakója nélkül, akár éves bérletet is válthat 10500-15000 forintért. Ezzel a bérlet típussal (a szünetektől eltekintve) akár mindennap látogatható a létesítmény.

AZ ÁLLATKERTI BELÉPŐJEGYEK ÉS BÉRLETEK ÉRVÉNYESEK AZ ÁLLATKERTEN BELÜL TALÁLHATÓ VARÁZSHEGYBE, A PÁLMAHÁZBA ÉS AZ AKVÁRIUMBA IS.

Támogatói jegy váltására is van lehetőség 7800 forintért, valamint az egyéb adományokat is szívesen fogadja az állatkert alapítványa.

Az állatkert drágaságai

A létesítmény fenntartása komoly elköteleződéssel jár, hiszen az intézmény dolgozói nem kevesebb, mint 650 faj 6200 egyedéről gondoskodnak. Amellett, hogy nagy felelősség ennyi állat sorsát biztosítani, nem elhanyagolható a rájuk fordított rengeteg pénz sem.

Kezdve rögtön az állatok takarmányozásával, amelynek az éves költsége eléri az 540 millió forintot

– tudtuk meg Hanga Zoltántól.

Hanga Zoltán, állatkerti szóvivő Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Szép számmal vannak az állatkertben speciális szükségletű állatok is, hiszen sok lakónak csak külföldről beszerezhető táplálék felel meg. Ilyenek például az oroszlánfókák, a cápák és a ráják is, amik csak meghatározott halakat vagy rákokat tudnak elfogyasztani.

A tengervízről is gondoskodni kell

Plusz költséget jelent továbbá a gondozás, takarmányozás, az alom, a tengervíz, a létesítményfenntartás, a fűtés, a hűtés és világítás is, mert minden fajnak biztosítani kell az életterüknek megfelelő körülményeket.

Az állatkert egyik cápája Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

És akkor még nem beszéltünk az állatok orvosi felügyeletéről. Az állatkert lakóinak megkérdőjelezhetetlen tudással rendelkező szakembereket kell biztosítani, ezért a létesítmény saját állatorvost, állategészségügyi technikust és asszisztenst is alkalmaz.

Az állatok leltári értéke nem nyújt túl sok információt azon túl, hogy kevesebb, mint az éves élelmükre szánt keret.

AZ ÁLLOMÁNY JELENLEGI PIACI ÁRA UGYANIS HOZZÁVETŐLEG TÖBB MINT 300 MILLIÓ FORINT.

Ez az összeg azért tájékoztató jellegű, mert az állatok nagy többsége legálisan kereskedelmi forgalomban nem kapható, vagyis valódi piaci értékük nincsen. Hanga Zoltán azt is hozzátette, hogy az állatsereglet nagy hányada nem is vásárlással jutott el hozzájuk, hanem természetvédelmi célú, állatkerti tenyészprogramok keretében.

Az intézmény azonban minden eshetőségre fel van készülve, hiszen

MAGUK AZ ÁLLATOK IS BIZTOSÍTVA VANNAK.

Az állatkert saját tulajdonában lévő állatállománya hivatalosan „vagyonnak” tekintendő, ezért aztán a létesítmény vagyonbiztosítása a bentlakókra is kiterjed.