Két orangután is elpusztult idén nyáron a Fővárosi Állat- és Növénykertben.

A Magyar Hang megkeresésére Hanga Zoltán szóvivő azt közölte, hogy az egyik egy 28 éves hím, a másik egy 14 éves nőstény állat volt, egyikük sem mutatott semmilyen előzetes tünetet.

A post mortem vizsgálatok még nem zárultak le, ezen humán patológusok bevonásával jelenleg is dolgoznak.

A szóvivő arról is tájékoztatott, hogy az állatok elpusztulása nincs összefüggésben a hőséggel. Ez már csak azért sem lehet, mivel a szumátrai orangutánok őshazája köztudottan olyan trópusi vidékeken található, ahol a magyarországinál jóval melegebb az éghajlat.

Az állatkert közléséből az is kiderült, hogy az idei nyári időszakban az egyedileg nyilvántartott állataik kevesebb mint 0,5 százaléka, pontosan 33 egyed halt meg, melyek között emlősök, madarak, hüllők, kétéltűek és halak is voltak.

Az elmúlt évek adatait összevetve ez a mortalitási ráta lényegében stagnál, amely alapján nem látszik lényeges különbség se évszakos, se éves összehasonlításban.

Hanga Zoltán azt is közölte, hogy hazánk éghajlati sajátosságainak megfelelően létezik protokoll a nyári meleg idejére is, ezeket az előírásokat idén is elegendőnek találták. A kánikula időszakában néhány extra intézkedést is bevezetnek, például éppen az orangutánok kifutójához tartozó „zuhanyt”, a falból előtörő vízsugarakat bekapcsoltak, de kaptak hűsölési céllal extra medencét is.