Évek óta nem használják a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egykori campusát Piliscsabán, mert arra számítottak, hogy a Magyar Rádió egykori épületeinek helyén lesz az oktatási intézmény. A bontással már előkészítették az egyetem új campusának helyét a Szentkirályi utcában.
A Telex írta meg, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat, a Szentkirályi utca 29–31. szám alatti társasház és a Fővárosi Önkormányzat is keresetlevelet nyújtott be a bíróságon a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új campusának építési engedélyével szemben, melyek nyomán a Fővárosi Törvényszék azonnali jogvédelmet rendelt el. Honlapján a kerületi önkormányzat hozzáteszi, hogy a per ezzel nem zárul még le a per, ez egy átmeneti megoldás.
Az azonnali jogvédelem halasztó hatályú, ami azt jelenti, hogy amíg a védelem él, addig engedélyköteles munkák nem kezdhetők meg és nem folytathatók.
A Józsefvárosi Önkormányzat szerint a Fővárosi Törvényszék egyetértett velük abban, hogy a műemlékek esetében a bontás és az átalakítás visszafordíthatatlan folyamat, ezért a per lezárásáig indokolt a jelenlegi állapot fenntartása. Az önkormányzat szerint számos további kockázatot is figyelembe vett a bíróság, így a metróvédelmi zónát érintő alapozási kérdéseket, tűzvédelmi kockázatokat a sűrűn beépített tömbben, illetve a környéken élőket érintő zajterhelést.
A Fővárosi Törvényszék döntésével szemben a közléstől számított 8 napon belül fellebbezés nyújtható be a Fővárosi Ítélőtáblához.
Már 2023-ban felerősödtek az építkezés elleni kritikus hangokA palotanegyedi lakói már akkor is a fejlesztés kapcsán a bontással és építkezéssel járó környezeti terhelést, valamint a túlzott beépítést kifogásolták, de többen a Magyar Rádió történelmi jelentőségű épületének eltüntetését tartották a legfőbb hibának. Itt írtunk a kezdetekről >>>
