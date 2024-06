Varga Mihály pénzügyminiszter a kormány honlapjára feltöltött egy jogszabálytervezetet, amelyben az adózási szempontból nem együttműködő államok listáját módosította.

A Pénzügyminisztérium vonatkozó rendelete 2021. január elsején lépett hatályba, és azóta nem is változtattak rajta.

A rendelet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényen alapul, amely kimondja, hogy nem mentesülhet az ellenőrzött külföldi társaság minősítés alól az a külföldi személy,

amely az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet szerinti adózási szempontból nem együttműködő államban rendelkezik illetőséggel és az a külföldi telephely, amely az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet szerinti adózási szempontból nem együttműködő államban fekszik.

Ez a rendelet

a nem együttműködő államok meghatározásakor az adózási szempontból nem együttműködő harmadik államok feketelistájával összefüggő tanácsi következtetésekben szereplő, az adózási szempontból nem együttműködő államok európai uniós jegyzékében foglaltakat veszi figyelembe.

Eddig így nézett ki a Pénzügyminisztérium feketelistája:

Amerikai Szamoa Anguilla Bahama-szigetek Fidzsi-szigetek Guam Palau Panama Szamoa Trinidad és Tobago Turks- és Caicos-szigetek Amerikai Virgin-szigetek Vanuatu



Az adózási szempontból nem együttműködő államok listája viszont a rendelet módosítása után így alakul:

Amerikai Szamoa Amerikai Virgin-szigetek Anguilla Antigua és Barbuda Fidzsi-szigetek Guam Oroszország Palau Panama Szamoa Trinidad és Tobago Vanuatu

Tehát, amíg a Turks- és Caicos-szigetek, valamint a Bahama-szigetek adózási szempontból javított a megbízhatóságán, addig Oroszország esetében erről nem beszélhetünk.

Az indokolás szerint a PM-rendelet módosításával sor kerül az uniós és a magyar lista

összhangjának biztosítására.

A Financial Times szerint azonban Magyarország továbbra is az EU leginkább oroszbarát tagállama, amely régóta ellenzi, hogy a 27 országot tömörítő blokk közösen nyújtson katonai támogatást Ukrajnának. Budapest hét másik, Kijev felfegyverzésével kapcsolatos döntést is blokkol, mintegy 6,6 milliárd euró értékben