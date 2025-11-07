Minőségi hiba miatt visszahívja az üzletekből és az egészségügyi intézményekből az NNGYK a D-vitamin Richter 50000NE lágy zselatin kapszula (OGYI-T-24501/01) elnevezésű gyógyszer Y0300 gyártási számú tételét.

A termék érintett tételének patikai szintű visszahívását azért kezdeményezik az NNGYK-nál, mert a minőségbiztosítási vizsgálatok során specifikáción kívüli eredményt (OOS) mértek.

Az "oos" nem egy standard gyógyszeripari rövidítés, de feltehetőleg a "Módosított hatóanyag-leadással rendelkező" készítményekre utalhat, ami azt jelenti, hogy a hatóanyag lassabban vagy speciális módon szívódik fel a szervezetben. Az ilyen gyógyszerek az "oos" vagy hasonló betűszóval vannak jelölve a termék nevében a csomagoláson, hogy jelezzék a speciális, módosított kioldódást.

