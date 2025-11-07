Minőségi hiba miatt visszahívja az üzletekből és az egészségügyi intézményekből az NNGYK a D-vitamin Richter 50000NE lágy zselatin kapszula (OGYI-T-24501/01) elnevezésű gyógyszer Y0300 gyártási számú tételét.

A termék érintett tételének patikai szintű visszahívását azért kezdeményezik az NNGYK-nál, mert a minőségbiztosítási vizsgálatok során specifikáción kívüli eredményt (OOS) mértek.