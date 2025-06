A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön közölte, az új forgalmi rend teszt jelleggel a nyár végéig lesz érvényben, ezután a szakemberek a tapasztalatok és a beérkezett visszajelzések alapján alakítják ki a végleges forgalmi rendet.

A társaság szerint a cél az, hogy az intézkedésnek köszönhetően Belső-Erzsébetváros élhetőbb legyen, illetve a városrészben a gyalog és kerékpárral közlekedők érdekei érvényesüljenek az gépjárművel közlekedőkével szemben.

Mint írják, a főváros egyik legsűrűbben lakott városrésze Belső-Erzsébetváros, ahol jelentősen meghaladja a gyalogosok száma az autóval közlekedőkét, azonban az igények egyidejű kiszolgálására a városrész szűk utcai alkalmatlanok, ezért a fővárosi önkormányzat városfejlesztési bizottságának felkérésére a BKK, a Budapest Közút és a kerületi új forgalmi rendet dolgozott ki.

Az új forgalmi rend értelmében június 22-től nyár végéig megszűnik a gépjármű-behajtás a Kazinczy utca Rákóczi út-Dob utca közötti, a Dob utca Rumbach Sebestyén utca-Síp utca közötti, valamint a Csányi utca Nagymező utca-Dob utca közötti szakaszon.

Csak engedéllyel lehet behajtani majd a Király utca Rumbach Sebestyén utca-Károly körút közötti, a Madách Imre út Rumbach Sebestyén utca-Asbóth utca közötti szakaszára, valamint az Asbóth utcába. A Wesselényi utca egy rövid szakasza a Rumbach Sebestyén utca és a Síp utca között kétirányú lesz, a Holló utca gépjárművel ezen keresztül érhető majd el.

Megfordul a Kis Diófa utca haladási iránya, oda a továbbiakban a Király utca felől lehet majd behajtani, továbbá a Klauzál tér északkeleti oldalán, a vásárcsarnok előtt a kétirányú forgalom megszűnik, a szakasz a Klauzál utcával azonos módon a Dob utca felé lesz járható.

Az új forgalmi renddel egyidőben a parkolási rend is megváltozik: új lakossági parkolóhelyeket jelölnek ki a Wesselényi utcában a Kazinczy és a Síp utca, valamint a Rumbach Sebestyén utca és a Károly körút közötti szakaszán, továbbá a Klauzál tér több szakaszán. A Wesselényi utca Síp utca és Rumbach Sebestyén utca közötti szakaszán - a kétirányúsítás miatt - a jelenlegi, kétoldali párhuzamos parkolás helyett csak az utca déli oldalán lehet majd parkolni.

Rendőrök jöttek, autók és pillangók mennek

Idén több jelentős változás is megjelent a bulinegyedben: az év elejétől a városrész külön rendőrséget kapott. Ezt követően június elsejével a sztriptízbárok működését is betiltották a Gozsdu udvaron és annak környékén, most pedig részben az autók kerülnek tiltólistára.