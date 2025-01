Hivatalosan is megnyitott a bulinegyed rendőrsége, ami egyaránt szolgálja a Budapestre látogató turisták és a környéken élők biztonságát is. Rétvári Bence a VII. kerületi új körzeti megbízotti iroda átadásán közölte: a bulinegyed egy négyzetkilométert tesz ki a belváros közepén, ahol 845 vendéglátó- és szórakozóhely működik, ebből 200 éjfél és reggel hat óra között is.

Kiemelte, világszerte ismert Budapestnek ez a része, rengetegen jönnek ide szórakozni és kikapcsolódni. Hozzátette, örülnek, hogy Magyarországon érzik magukat a legnagyobb szabadságban Európa fiataljai, ugyanakkor az is fontos, hogy akik itt élnek, azok is biztonságban érezzék magukat.

Az államtitkár kijelentette: Magyarország a világ egyik legbiztonságosabb országa, Budapest pedig az egyik legbiztonságosabb főváros, azonban nem adják ingyen ezt a címet, ezért a fejlesztések folyamatosak.

Rend és fegyelem a szórakozás epicentrumában

Tavaly májusban Orbán Viktor két miniszterét, Pintér Sándor belügyminisztert és Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert is kijelölte arra a feladatra, hogy dolgozzák ki egy új rendőrörs létesítésének lehetőségét Belső-Erzsébetvárosban, ezen belül is kiemelten a Gozsdu udvaron és annak környékén. Októberben Nagy Márton már arról beszélt, hogy az Új Gazdaságpolitika Akcióterv részeként, melyet a tárcavezető akkor még deregulációs tervnek nevezett, fokozzák a rendőri jelenlétet a bulinegyedben. November végén már Rétvári Bence is arról beszélt a Parlamentben, hogy erősíteni kell a bulinegyed éjszakai védelmét.

Ezek a turisták kedvenc bulizóhelyei Budapesten: kitalálja, mik azok?

Hogy a turisták kedvenc budapesti helyeiből hány helyezkedik el a bulinegyedben, azt ide kattintva megtudhatja. Az egyik brit magazin azt kérte olvasóitól, rangsorolják a világ városait aszerint, hogy hol a legjobb az éjszakai élet. A magyar főváros igencsak előkelő helyen áll.