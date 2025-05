Néhány hete számos kép jelent meg a sajtóban arról, hogy szoros kapcsolat volt Bolla Tibor, a BKV korábbi vezérigazgatója, valamint az egyik, a társaságba beszivárgott bűnszervezet vezetője, a „Nagymester” között.

Bolla később azzal magyarázkodott, hogy az ügy elsőrendű vádlottjával csak egy egyszerű munkakapcsolata volt, ennek azonban számos napvilágot látott fotó ellentmondott.

Karácsony Gergely főpolgármester felmentette Bolla Tibort, arra hivatkozva, hogy a vezérigazgató nem tudott minden kétséget eloszlatni. A bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással vádolt alvilági figura a BKV informatikai szerződésein keresztül próbálta zsebre tenni a közpénzt az eddigi tanúvallomások alapján.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2021-ben csapott le arra a bűnszervezetbe, ami éveken keresztül a BKV-ba is beépült. A vádlottak vallomása szerint a szervezet milliárdokat szívott ki a közlekedési vállalatból.

A 444.hu korábban azt is megírta, hogy a fotókon túlmenően az is utal Bolla és a Nagymester szorosabb kapcsolatára, hogy 133 millió forintot pumpáltak a Hotel Metróba, de ezen felül egy elhagyatott Bimbó úti villa, valamint az egyik kihallgatási jegyzőkönyv is erre mutat rá.

Bolla Tibor, a BKV Zrt. korábbi vezérigazgatója, Karácsony Gergely főpolgármester Kép: MTI , Bruzák Noémi

A fentiekre tekintettel a szerdai közgyűlésen Vitézy Dávid, valamint Orbán Árpád önkormányzati képviselők arra tettek javaslatot, hogy a BKV Zrt. működésében kialakult vezetési válság és korrupciógyanús szerződések miatt alapítói döntésekre, a kialakult helyzet tisztázására, a felelősség feltárására és a jövőbeni visszaélések megelőzésére tekintettel írjanak ki új pályázatot a BKK és a BKV élére is. A közgyűlés ezt meg is szavazta.

Csütörtök reggelre, részben ennek eredményeként Walter Katalin, a BKK vezérigazgatója lemondott. A felmondó levelében, ami az Index birtokába jutott, súlyos vádakkal illette a városvezetést a kiválasztási folyamatot illetően.

Walter Katalin - bedarálta a "rendszer" Kép: Index , Papajcsik Péter

A Fővárosi Közgyűlés azzal érvelt többek között a BKK és a BKV vezető pozíciójának megújítása mellett, hogy a korábban, a bűnszervezettel megkötött szerződések éveken keresztül a két társasággal maradnak: Vitézy Dávid ugyanis röviddel Walter lemondása után azt írta Facebook-posztjában, hogy a kérdésére a szakember elismerte, hogy a BKK tulajdonosi jogkör gyakorlójaként jóváhagyta a büntetőügyekben érintett szerződések meghosszabbítását további öt évvel. Igaz, állítólag ezt nem akarták eredetileg megtenni, ám a BKV kényszerhelyzetet teremtett.

Mi lesz most?

A BKK Zrt. Alapító Okirata alapján a lemondás az annak közlésétől számított hatvanadik napot lép hatályba, feltéve, ha az új vezérigazgató korábbi hatállyal történő kijelöléséről az önkormányzat már ezt megelőzően határozott. Az új, végleges vezető kiválasztásáig az önkormányzat jogosult ideiglenes vezérigazgatót kiválasztani.

A BKV-nál az Igazgatóság határozata szerint ideiglenes vezérigazgató-helyettes vagy más vezető is elláthatja a vezérigazgatói feladatokat, amíg az új, végleges vezetőt ki nem nevezik.

Ugyanakkor a vezetők lemondásával még egyáltalán nem biztos, hogy a leváltási hullám véget ért. A 24.hu ugyanis korábban megemlítette, hogy a Tisza Párt fővárosi frakciója vizsgálóbizottság létrehozását, valamint a BKV teljes vezetőségének leváltását szorgalmazta, hangsúlyozva a transzparens és a szakmai alapú vezetői kiválasztás fontosságát.