Arról már Lázár János építési- és közlekedési miniszter is említést tett a keddi Közlekedés infón, hogy készen állnak arra, hogy a MÁV járatai is igazodjanak az új, éjszakába nyúló metrómenetrendhez. Szerda délután pedig a MÁV közleménye is megjelent az új menetrendről.

A társaság közlése szerint június elsejétől a BKK nem csupán a metrók menetidejét hosszabbítja meg, hanem ezzel párhuzamosan több mint 40 nappali-, és egyes éjszakai járatok üzemidejét is meghosszabbítja úgy, hogy a belvárosból éjfél körül induló metrókhoz még csatlakozzon nappali járat a külső csomópontokon. Erre tekintettel a későbbi indulási időpontokhoz a MÁV-csoport autóbusz- és HÉV-járatai csatlakoznak.

A HÉV járatok változásai:

A H5-ös HÉV vonalán, az M2-es metróhoz és a 6-os villamoshoz való optimálisabb csatlakozás érdekében az eddig mindennap 0:21-kor a Batthyány tértől Szentendrére induló vonat 8 perccel korábban, 0:13-kor indul. A hétvégi napokra virradó éjszakákon, augusztus 31-éig új vonat indul a Batthyány tértől Szentendrére 1:13-kor, valamint Szentendréről a Batthyány térre 0:14-kor, csatlakozva az utolsó M2-es metróhoz.

A H8-as HÉV vonalán, az M2-es metró bővülő üzemidejéhez igazodva mindennap új vonat indul az Örs vezér teréről Gödöllőre 0:18-kor. Meghosszabbított útvonalon jár mindennap a 23:28-kor Gödöllőtől eddig Cinkotáig közlekedő járat, mely a továbbiakban az Örs vezér teréig biztosít eljutást; valamint az eddig Kerepesről 3:59-kor az Örs vezér terére induló járat, mely a továbbiakban Gödöllőről, 3:38-kor indul. A hétvégi napokra virradó éjszakákon, augusztus 31-éig az Örs vezér teréről Gödöllőre 1:18-kor, Gödöllőről az Örs vezér terére 23:58-kor is indul vonat. Hajnalban és késő este a menetrend kismértékben módosul, az ütemesség és az optimális csatlakozások érdekében.

Az elővárosi és a regionális VOLÁN-járatokon a következő változások várhatók:

A 922-es jelzésű, Budakeszire közlekedő első éjszakai járat helyett 789-es járat indul Zsámbékig közlekedve 0:18-kor, a metrókijárathoz közeli 922-es autóbusz megállóhelyéről, természetesen érintve a regionális autóbuszvonal végállomását és megállóhelyeit is. Ezzel egyidejűleg a 922-es jelzéssel Budakeszire közlekedő első éjszakai járat 0:01-kor indul, a jelenlegi 789-es idejében. A módosítással a Zsámbéki-medence települései felé biztosított a csatlakozás az utolsó metró érkezésétől.

A 840-es jelzéssel Ürömön át Pilisborosjenőre 0:10-kor induló járat minden nap 10 perccel később, 0:20-kor közlekedik, ezzel csatlakozást biztosítva az utolsó metróhoz. A fentieken túl hétvégén ugyanezen viszonylaton új járat indul Pilisborosjenőre 1:20-kor, ezzel bővítve a hétvégi üzemidőt.

A 710-es jelzéssel Diósd-Érd útvonalon Százhalombattára közlekedő, 23:59-kor induló járat minden nap 20 perccel később, 0:19-kor közlekedik.

A szabad- és munkaszüneti napokon 1:15-kor és 2:15-kor induló 720-as jelzésű, Diósdon át Érdig közlekedő járatok 5 perccel később, 1:20-kor és 2:20-kor indulnak Budapestről. Az Érden belüli további eljutások biztosítása érdekében a 735-ös jelzésű, Bem tér irányába közlekedő autóbuszjáratok is 5 perccel később indulnak, bevárva a Budapest felől érkező autóbuszokat. A módosítás hatására a 901-es éjszakai (1-es villamos helyett közlekedő) járatról is biztosítottá válik az átszállás Kelenföldön Érd irányába.

A 940-es és 972-es jelzésű Budaörs, illetve Törökbálint felé közlekedő járatok a metró üzemideje alatt változatlan időpontban indulnak a Móricz Zsigmond körtérről. A metróhoz való csatlakozás érdekében a járatok a jövőben Kelenföld, Őrmező érintésével közlekednek a metró üzemideje alatt. Kelenföldről 23:57 helyett munkanapokon 0:16-kor, hétvégén 1:16-kor indulnak.

Június elsejétől az M2-es, az M3-as és az M4-es metró utolsó járatai hétköznapokon éjfél körül, péntek és szombat éjszaka pedig hajnali egy óra körül indulnak.