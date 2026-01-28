Spanyolország bejelentette, hogy 500 000 illegális migránsnak ad legális státuszt, ami ellentétes az Egyesült Államokban és Európa nagy részén tapasztalható bevándorlásellenes retorikával és politikával – írt a CNN. A lépés célja a munkaerő kizsákmányolásának csökkentése Spanyolország feketegazdaságában. Az ország központi bankja és az ENSZ korábban kijelentette, hogy Spanyolországnak évente körülbelül 300 000 vendégmunkásra van szüksége a jóléti állam fenntartásához.

Elma Saiz spanyol bevándorlási miniszter szerint ez egy történelmi nap. „Egy olyan migrációs modellt erősítünk, amely az emberi jogokon, az integráción, az együttélésen, valamint a gazdasági növekedéssel és a társadalmi kohézióval való összeegyeztethetőségen alapul” – fogalmazott.

Saiz azt mondta, hogy az új intézkedés „szükséges ahhoz, hogy reagáljunk az utcáinkon jelen lévő valóságra”, és az ország gazdaságának javát szolgálja.

Az elnökség azt nyilatkozta, hogy az intézkedés „méltóságteljes” életet biztosít a migránsok számára.

Azok a külföldiek, akik 2025. december 31. előtt érkeztek az országba, és igazolni tudják, hogy legalább öt hónapja az országban élnek, legfeljebb egy évig tartó legális tartózkodási engedélyt, valamint bármely ágazatra és az egész országra érvényes munkavállalási engedélyt kaphatnak. Azt viszont bizonyítaniuk kell, hogy büntetlen előéletűek.

Spanyolországban sokkal több illegális migráns van, mint amennyit ez az új szabályozás szolgál. A CECA bankszövetséghez kapcsolódó Funcas elemzőközpont becslése szerint 2025 elején 840 000 illegális migráns volt az országban.



A legtöbben – körülbelül 760 000 – Latin-Amerikából származnak. Körülbelül 290 000 Kolumbiából, közel 110 000 Peruból és 90 000 Hondurasból származik.



Az illegális migránsok száma Spanyolországban 2017 óta nyolcszorosára nőtt.

A keddi bejelentés egy tavaly májusban hatályba lépett intézkedésre épül, amelynek célja a legalizálási folyamat egyszerűsítése és felgyorsítása volt. A spanyol kormány közölte, hogy ez a szabályozás lehetővé teheti 900 000 illegális migráns számára, hogy a következő három évben legális státuszt szerezzenek.