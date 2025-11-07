Szombaton jelentősebb áremelkedésre számíthatunk a hazai benzinkutakon: a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 4, a gázolaj beszerzési ára pedig bruttó 8 forinttal emelkedik holnaptól, közölte a holtankoljak.hu.
2025.11.07-én, pénteken még az alábbi átlagárakon tankolhatunk:
A fenti árak szombattól emelkedhetnek, amennyiben a kutakon is érvényesítik a nagykereskedelmi áremelést, hívta fel a figyelmet a szakportál.
