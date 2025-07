A legnépszerűbb béren felüli juttatás továbbra is a 13. havi bónusz vagy egyéb jutalom a hazai kkv szektorban – derült ki a magyar kis- és középvállalatok gazdasági helyzetéről és várakozásairól képet mutató K&H kkv bizalmi index 2025 első negyedéves kutatási adataiból.

Ezt követi a SZÉP-kártya, amelyet a válaszadó cégvezetők egytizede alkalmaz juttatásként. A cafeteria-elem népszerűségét jól mutatja, hogy csak a tavaly nyári szezonban mintegy 9,3 milliárd forintot költöttek róla, közel 1,5 millió tranzakcióval, melyek több mint egyharmadát, azaz 650 ezret, a fővárosban bonyolítottak.

Érdekesség, hogy épp a Balaton mellett volt a kevésbé népszerű a SZÉP-kártya, a pénzintézet top15-ös listájának utolsó helyén szerepel Siófok, alig 10,5 ezer tranzakcióval.

Megugró költések

A szabályozás, amely lehetővé teszi a lakásfelújítás részbeni finanszírozását is, fellendítette a SZÉP-kártyák forgalmát. A nagyobb áruházláncoknál a kártyatulajdonosok körében az OBI, a Praktiker és a JYSK a három legnépszerűbb célpont, itt az átlagos vásárlási keretösszeg eléri a 35-40 ezer forintot is. Természetesen a kisebb üzleteket is figyelembe véve ennél szerényebben alakul a kosárérték, csupán 28 ezer forint környékén. A módosítások az elfogadóhelyek ugrásszerű növekedését is magukkal hozták – az idén január 1-e óta több mint 3300 új regisztrálttal együtt számolva már 46 ezer elfogadóhelye van a K&H Banknak. A másik idei nagy változás, azaz a januártól elérhető „aktív magyarok” névre hallgató zseb, úgy tűnik, hogy egyelőre még fellendülésre vár. A bevezetés óta eltelt időszakban ugyanis mindössze 9 millió forintot költöttek innen a kártyatulajdonosok.

„A K&H elsőként vezette be a digitális formában elérhető SZÉP-kártyát, amely kényelmes, mobillal történő fizetést tesz lehetővé. Így ügyfeleink könnyen maguknál tarthatják SZÉP-kártyájukat, nincs szükségük a fizikai kártya hordozására, emellett valós időben nyomon követhetik egyenlegüket és tájékoztatást is kapnak a lejáró, még el nem költött összegekről a kártyabirtokosi felületen. Célunk a digitális szolgáltatásainkkal, hogy még könnyebbé és gyorsabbá tegyük a mindennapi pénzügyeket a felhasználók számára” – mondta Oraveczné Németh Ildikó, a K&H lakossági és kkv szegmens marketingvezetője.

Kiemelte: tapasztalataik szerint pedig egyre népszerűbb a digitális SZÉP-kártya: a tavaly nyári szezonban már több mint 30 ezer tranzakciót bonyolítottak ebben a formában, összesen több mint 115 millió forint értékben.