John Kemp energiapiaci elemző adatai szerint összesen mintegy 292 terrawattórának (TWh) megfelelő nettó long pozíciót halmoztak fel a befektetők az európai gázra vonatkozó határidős és opciós ügyletekben, az egy évvel ezelőtti állapotokhoz képest lényegében a nulláról.

Ez azért fordulhatott előtt az elemző szerint, mert a befektetők arra számítanak, hogy sokkal magasabb árakat kell majd fizetnie a régiónak 2025 nyarán a tárolók feltöltéséhez. Az elmúlt 52 hétből 32-ben vásároltak gázt, február 7-ig pedig a bika long pozíciók 2,4:1 arányban haladták meg a medve short pozíciókat.

