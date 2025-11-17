A londoni FTSE-100 mutató 0,24 százalék, a frankfurti DAX-index 1,24 százalék mínusszal zárt, a párizsi CAC-40 index 0,63 százalékkal gyengült. Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,85 százalékkal csökkent. Milánóban 0,54 százalékos, Madridban 1,11 százalékos veszteséggel zárult a kereskedés.
Az északi-tengeri Brent olajfajta ára hordónként 0,03 dollárral, 0,05 százalékkal, 64,42 dollárra emelkedett, az arany határidős jegyzése 4070,05 dolláron állt unciánként, 0,59 százalékos, 24,15 dolláros gyengüléssel.
Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, decemberi jegyzésében 0,54 százalékkal emelkedett az előző kereskedési nap záróértékéhez képest: 1 megawattóra 31,42 eurón állt 17.45 óra körül.
Az európai tőzsdezárást követően New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,05 százalékos mínuszban, az S&P 500-as index 0,10 százalékos pluszban, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,25 százalékos nyereséggel állt.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
