Magyar idő szerint péntek hajnalba jókorát estek a kriptovaluták, miután Donald Trump elnök aláírt egy végrehajtási rendeletet, amely stratégiai bitcointartalékot hoz létre az Egyesült Államok számára, és emellett külön egy „digitális eszközkészletet”.

Messze nem volt persze akkora ütés ez, mint a büntetővámok élesítésének napján, ám jelzésértékű, hogy a bitcoin ára 84 688,13 dollárra esett egy szempillantás alatt. Mint mindig ilyen esetben, az altcoinok is követték a mintát.

Első látásra egy ilyen horderejű döntés az kriptovaluták emelkedését segítené, de csak elvileg. A stratégiai tartalék vagy egyálatlán a készletezés elvileg kereslettel és a piacon történő bevásárlással járna, ami az árfolyam majdani emelkedését vetíti előre. Csakhogy közbe az is kiderült, hogy miként is képzelik ennek a tartaléknak a feltöltését.

David Sacks, a Fehér Ház kriptoügyi tanácsadója az X-en írt bejegyzésében részletezte, hogy a tartalékba az Egyesült Államok kormánya által már felhalmozott bitcoin is beletartozik, amelyet a korábbi büntetőintézkedések során foglaltak le. Egyes számítások szerint az Egyesült Államok jelenleg több mint 198 000 bitcoint birtokol körülbelül 17 milliárd dollár értékben. A kriptocár azt is hangsúlyozta, hogy ez a lépés „egy fillérjébe sem kerül az adófizetőknek”, a kormány ráadásul nem tervez további vagyont felhalmozni a különféle elkobzásokkal szerzetteken túl.

