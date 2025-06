A várakozásoknak megfelelően jókora plusszal indult a csütörtöki a kereskedés a 4iG-részvények piacán. A szerdai piaczárás után bejelentett óriási üzlet, amelynek részleteit itt foglaltuk össze, megtette hatását, az árfolyam 1840 forintig lőtt ki, azaz közel 6 százalék pluszban indult a kereskedés a részvényekkel.

A blue chip részvényeknél vegyes a kép. Nem sokkal nyitás után az OTP-papírok fél százalékos mínuszban vannak, az előző nap nagy nyertese (Mol) 0,9 százalékkal korrigál, a Telekom stagnál, míg a Richter részvények 0,4 százalékkal erősödnek. A romló nemzetközi hangulat láthatóan a BÉT-re is hatással volt. Ezzel párhuzamosan a forint is gyengül, egy euróért már több mint 401 forintot kérnek, azok után, hogy előző nap még 400 alatt is megfordult a devizapár.

A Magyar Telekom részvényeire céláremelés érkezett, az Oddo BHF a korábbi 1650 forintról 2100 forintra emelte a célárat, az ajánlás maradt felülteljesítés.