Őrizetbe vették Greta Thunberget egy, a palesztinpárti aktivisták melletti tüntetésen Londonban. A 22 éves svéd klímaaktivistát a City of London területén, a Fenchurch Streeten zajló kora reggeli megmozdulás során tartóztatták le - közölte a Prisoners for Palestine nevű tiltakozó csoport.

A felvételeken Thunberg egy rendőrségi kordonnal körülvett járdaszakaszon ül, kezében egy táblával, amelyen az állt: „Támogatom a Palestine Action foglyait” és „Ellenzem a népirtást”.

A brit rendőrség megerősítette, hogy egy 22 éves nőt vettek őrizetbe, amiért egy betiltott szervezetet támogató üzenetet jelenített meg.

A City of London Police tájékoztatása szerint a letartóztatás jogalapja a Terrorism Act 2000 13. paragrafusa volt, miután a táblán a Palestine Action nevű szervezet támogatására utalt. A csoportot az Egyesült Királyság korábban hivatalosan is betiltotta, így annak nyilvános támogatása bűncselekménynek minősül.

A rendőrséget reggel hét óra körül riasztották a helyszínre, miután kalapácsokkal és vörös festékkel megrongálták egy irodaépület homlokzatát. Két további tüntetőt – egy férfit és egy nőt – szintén őrizetbe vettek rongálás gyanújával, miután magukat a környéken leragasztották. A speciális egységek a kiszabadításukat követően vitték el őket.

A Prisoners for Palestine közlése szerint az akciót az Aspen Insurance londoni irodái előtt tartották, amely a csoport állítása szerint üzleti kapcsolatban áll az izraeli védelmi vállalatként ismert Elbit Systemsszel.

Greta Thunberg az elmúlt hónapokban meghatározó szereplője lett az európai palesztinpárti mozgalmaknak. Hétfőn az Instagramon közzétett videójában „politikai foglyoknak” nevezte az éhségsztrájkoló aktivistákat, és felszólította a brit kormányt, hogy engedje szabadon őket, valamint ejtse ellenük a vádakat.

A demonstráció közvetlen előzménye, hogy több bebörtönzött Palestine Action-aktivistát az elmúlt napokban kórházba kellett szállítani. Az éhségsztrájk november 2-án kezdődött, azóta összesen hét fogvatartott szorult kórházi ellátásra.

A rendőrség közlése szerint a nyomozás a tüntetéssel kapcsolatban jelenleg is folyamatban van.