Pang az európai IPO-piac, egyre kevesebb nagyvállalat választja a kontinensen lévő tőzsdéket, ha részvényeit be akarja vezetni a piacra.

Kevés az új kibocsátó, aki van, azokért fej-fej mellett küzdenek a tőzsdeüzemeltetők. Így volt a Hellman&Friedman magántőkealap többségi tulajdonában álló Verisure nevű biztonságtechnikai vállalat esetében is, amelynek részvényei bevezetéséért Stockholm, Amszterdam, Zürich és London is versenyben volt, végül a svéd tőzsde lett a befutó, elemzők szerint a helyi kötődés volt a döntő.

A következő nagyobb horderejű jelöltnek a Visma szoftvercég ígérkezik jelenleg úgy áll a helyzet, hogy a 2026-ra időzített elsődleges nyilvános részvénykibocsátásuk (IPO) lebonyolítására London és Amszterdam esélyes.

A Bloomberg piaci körképe szerint kibocsátói szempontból az európai tőkepiac egyre kevésbé vonzó: országonként eltér a szabályozói környezet, a részvények értékeltsége pedig alacsonyabb, mint például az Egyesült Államokban. Így egy zárt részvénytársaság alapítói, befektetői, nagytulajdonosai biztosan nem kapják a legmagasabb árat, ha európai IPO mellett döntenek.

Így az sem meglepő, hogy idén a globális IPO-k mindössze 8 százaléka valósult meg európai tőzsdéken, szemben az elmúlt évtized 16 százalékos átlagos részesedésével. Ráadásul a Verisure bevezetése sem tekinthető igazán sikernek, a tranzakció során kevesebb, mint egymilliárd dollár friss tőkét sikerült bevonnia a társaságnak. De már ez is elég volt ahhoz, hogy a skandináv régió tőkepiaca fellendüljön és az elmúlt egy évben Stockholm legyen a kontinens új IPO-központja, azzal, hogy az utóbbi időszakban 1,6 milliárd dollárnyi tőkebevonáshoz segítette a kibocsátó vállalatokat.

Mindez azonban csak a jéghegy csúcsa, sokkal nagyobbat hasíthatnának az európai tőzsdeüzemeltetők, azonban a térség vállalatai közül sokan a Wall Streetet választják, ahol jóval magasabb áron válhatnak meg a meglévő részvényeiktől és bocsáthatnak ki újakat. A brit

Arm Holdings félvezető- és szoftverfejlesztő például két évvel ezelőtt 5 milliárd dollárt szerzett azzal, hogy részvényeit a New Yorki tőzsdére vezette be.

Európában a legnagyobb könnycseppeket valószínűleg Londonban hullajtják, a legutóbbi gyomrost a brit székhelyű Wise vitte be nekik, a fintech cég tulajdonosai egy hete úgy döntöttek, hogy a részvények elsődleges kereskedését áthelyeztetik New Yorkba, maradnak Londonban is, de ennek a másodlagos piacnak körülbelül annyi marad a jelentősége, mint hogy például Mol-részvényeket lehet venni a varsói tőzsdén keresztül is.

A Verisure bevezetésekor olyan árazás alakulhat ki, amely 20 milliárd eurónál magasabb cégértéket indukál majd (a vállalat adósságállományával együtt). A riasztórendszereket gyártó, egykor Securitas Direct néven ismert cég egyébként korábban kötődött a svéd fővároshoz, most magántőke-befektetők tulajdonában van, jelenleg svájci székhellyel, spanyol dolgozókkal.

A Visma legutóbb 2023-ban hajtott végre zárt körű tőkeemelést, akkor a norvég Hg Capital szerzett benne tulajdonrészt, ez a tranzakció 19 milliárd euróra értékelte fel a vállalatot. Tavalyi árbevételük 2,8 milliárd euró volt, amely HR-szoftverek értékesítéséből jött össze.

Az európai tőzsdeüzemeltetők és kormányok persze igyekeznek megtenni mindent, annak érdekében, hogy új vállalatokat csábítsanak a kontinens tőzsdéire. Londonban például mostantól azoknak a kibocsátóknak a részvényei is bekerülhetnek az FTSE indexbe, amelyek papírjaival nem fontban zajlik a kereskedés.

Stockholm térnyerése különben nem véletlen, szekerüket az amerikai tulajdonos Nasdaq is tolja, a tengerentúli üzemeltető például lehetővé teszi a Nasdaqon jegyzett csúcsvállalatok számára a kettős listázást.