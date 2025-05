-A Wise célja az olcsóbb, gyorsabb és jobb ügyfélélmény biztosítása. Hogyan lehet ezt úgy elérni, hogy közben az üzemeltetési költségek alacsonyak maradjanak?



Mindig is az árak csökkentésére összpontosítottunk, mivel úgy gondoljuk, hogy a nemzetközi pénzmozgásnak ugyanolyan egyszerűnek, gyorsnak és megfizethetőnek kell lennie, mint a belföldinek. Ezt az elmúlt 14 év alatt kiépített egyedülálló infrastruktúránkkal érjük el, amely 6 közvetlen kapcsolatot biztosít fizetési rendszerekkel, 70 engedéllyel és 90 banki partnerrel rendelkezünk.

Nagyon mélyen ismerjük a költségszerkezetünket is, és minden költségkategóriát megvizsgálunk és hatékonyabbá teszünk. Például egy klasszikus költség az, amikor az ügyfelek telefonon keresnek meg bennünket kérdéseikkel. Így csökkenteni tudjuk a működési költségeket egy jól megtervezett applikációval, amelyben az ügyfelek intuitív módon találják meg, amit keresnek, így sokszor nincs szükség telefonos segítségre.

-Az ügyfélszolgálat csak digitálisan működik, vagy vannak még humán kapcsolattartási lehetőségek is?

Természetesen működik klasszikus ügyfélszolgálat is. Hatalmas csapatunk van, amely több nyelven is elérhető e-mailben és telefonon keresztül egyaránt. Emellett természetesen használunk chat-alapú megoldásokat is, ahol az automatizálás és a mesterséges intelligencia segíti a munkát.

-Egyedi, ahogy a magyar piacra integrálódott a vállalat, például azzal, hogy az MNB-nél közvetlenül vezettek számlát. Hogyan zajlott ez a folyamat?

2017-ben egy konferencián találkoztam a Magyar Nemzeti Bank (MNB) néhány vezetőjével. Ők kíváncsiak voltak, hogyan működik a Wise, ezért elhívtak bennünket egy mélyebb megbeszélésre. Oda magammal vittem egy banki integrációkért felelős kollégámat is, ez egy 2-3 órás megbeszélés volt, ahol bemutattuk, hogy a rendszerünk hogyan működik. Ezt követően összekötöttek bennünket az operatív vezetéssel, ahol újabb bemutatót tartottunk. Ott előadtuk, hogy ha közvetlenül integrálódhatunk az MNB rendszerébe, akkor nem kellene a magyar bankoknak tranzakciós díjakat fizetnünk, és az ebből származó megtakarítást vissza tudnánk adni az ügyfeleknek. A jegybank támogatta az ötletet, mivel az innováció és a piaci verseny élénkítése volt a céljuk. 8 hónap alatt sikerült lefejlesztenünk az integrációt négy fejlesztővel, miközben a bankoknak csak az instant rendszer bevezetéséhez több mint két évre volt szüksége. A rendszer bevezetése után három hónappal már 15 százalékkal csökkentettük a magyarországi átutalási díjakat. Erre nagyon büszkék vagyunk.

-A magyar és amerikai pénzügyi rendszert és szemléletet is jól megtapasztalta, milyen különbségeket lát a két ország között?

A magyar pénzügyi rendszer fejlettsége kiemelkedő nemzetközi összehasonlításban is. Például az azonnali utalások rendszere és QR-kódos fizetések (qvik) olyan innovációk, amelyek még az Amerikai Egyesült Államokban nem elérhetők ilyen formában. Az USA is próbál erre az ösvényre lépni. Ott most van egy kezdeményezés, a „FedNow”, de ez, mint más innováció is, kicsit lassabban halad. Magyarországon nagy előny volt e téren, hogy a szabályozók rákényszerítették a bankokat az új rendszerekbe való integrálódásra – ez segítette a gyorsabb fejlődést.

-A Wise célja, hogy felváltsa a hagyományos bankokat?

Nem ez a cél. Abból indulunk ki, hogy mire van szükségük az embereknek, mik a felhasználói igények. A nemzetközi átutalásoknál az ügyfelek még mindig gyakran találkoznak azzal a problémával, hogy az átutalási díj túl magas.

A Wise küldetése, hogy csökkentse ezeket a költségeket. Ezen a területen még van mit tenni. Aztán az ügyfelek azt kérték, hogy a pénzt tarthassanak nálunk – mi ezt is biztosítottuk. Aztán jöttek a betéti kártyák, a befektetési funkciók – mindig a kereslet által vezérelt a fejlesztés. Azt is felismertük, hogy a saját alkalmazásunkkal nem tudjuk elérni a világ összes felhasználóját, ezért létrehoztuk a Wise platformot, a globális fizetési infrastruktúránkat a bankok és a vállalatok számára, hogy azonnali, olcsó és megbízható nemzetközi fizetéseket tudanak biztosítani. Így a bankok ügyfelei is használhatják a Wise technológiáját.

-Mondana erre példákat, hogy kikkel van már kapcsolat?

A Wise platformnak a világ néhány legnagyobb bankja szavazott bizalmat, ilyen például a Morgan Stanley, a Standard Chartered és az olyan nagy online bankok, mint az N26, a Nubank és az Itaú (Brazília), akiknél cél, hogy megfeleljenek a fogyasztói elvárásoknak és megelőzzék versenytársakat. Ez egy gyorsan növekvő terület számunkra.

-Magyarországon van valamilyen szabályozási akadálya ezeknek az API-alapú megoldásoknak?

Nincs, jelenleg nincs ilyen jellegű akadály.

-A mesterséges intelligenciát hogyan alkalmazza a Wise a folyamatok során?

Jelenleg a nagy nyelvi modelleket elsősorban a belső hatékonyság növelésére használjuk a leginkább. Az ügyfélszolgálati munkatársaink például AI-alapú segítséget kapnak az információk összegzésében, így gyorsabban tudnak válaszolni a kérdésekre.

De még mielőtt az „AI” ilyen divatos szóvá vált volna, a gépi tanulást és az adatelemzést már használtuk a pénzügyi bűncselekmények megelőzésére - a minták alapján tudunk azonosítani például potenciálisan gyanús tevékenységeket.

Barna Balázs, a Wise amerikai mérnöki részlegének vezetője Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

-Hogyan néz ki technikailag egy nemzetközi átutalási folyamat?

Történelmileg a nemzetközi fizetések a levelező banki hálózatra támaszkodtak, ahol a pénzt fizikailag mozgatják a határokon át, és útközben többször megálltak a bankoknál. Ez drága és lassú. A Wise-nál a levelező banki rendszer skálázható alternatíváját építettük ki azáltal, hogy közvetítők nélkül, közvetlenül csatlakozunk a helyi fizetési rendszerekhez világszerte.

Több mint 90 helyi bankkal és pénzforgalmi szolgáltatóval állunk kapcsolatban, hogy hozzáférjünk a fizetési útvonalhoz, és közvetlenül 6 hazai fizetési rendszerhez is csatlakoztunk, például Magyarországon is. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy az átutalásokat végponttól végpontig a saját infrastruktúránkat használva dolgozzuk fel a gyorsabb, biztonságosabb és megbízhatóbb tranzakciók érdekében.

Saját rendszerünk lehetővé teszi továbbá, hogy globális rálátást kapjunk az összes pénzforgalomra és igényre a teljes hálózatunkban. Ez azt jelenti, hogy hatékony likviditási döntéseket tudunk hozni, és pénzeszközeinket a világ különböző pontjain ciklikusan tudjuk elosztani, hogy megfeleljenek a különböző helyi fizetési rendszerek határidejének, és javítsuk a sebességet a hálózaton belül. Saját gépi tanulási algoritmusokkal is rendelkezünk, ezek előre jelzik ügyfeleink különböző valuták iránti igényeit. Ennek köszönhetően az utalások 65 százaléka azonnal teljesül, a többi esetben több mint 90 százalékuk egy napon belül megérkezik.

-Az ügyfelek hány százaléka érkezik ajánlás alapján?

Több mint 70 százalék jön ajánlás útján. Ez annak köszönhető, hogy konzisztens, átlátható és jó minőségű szolgáltatást nyújtunk – ez hosszú távon kifizetődő.

-Milyen a Wise budapesti jelenléte, mennyire fontos központ itt a régióban?

Budapest az egyik legnagyobb globális irodája a Wise-nak. 800 embert foglalkoztatunk, és minden üzleti funkció jelen van – nemcsak ügyfélszolgálat, hanem fejlesztők, termékes csapatok, operáció, stratégia is. Ez nem egy megosztott szolgáltató központ (SSC), hanem egy valódi technológiai központ.A legtöbb munkatársunk magyar, de sokszínű nemzetközi munkaerő-csapatunk is van – ma 6000 ember dolgozik a Wise-nál 10 globális kulcshelyszínen, 125 nemzetiség tehetségeit egyesítve.

-Milyen munkavállalói előnyöket kínáltok?

Számos olyan juttatást kínálunk, amelyek támogatják alkalmazottaink jólétét és a munka és a magánélet egyensúlyát. Négy év után például hat hét fizetett szabadságot kaphat minden munkatársunk. Kollégáink akár 90 napig távolról is dolgozhatnak, így felfedezhetnek például más irodákat, városokat. Úgy gondoljuk, hogy a Wise az egyik legjobb munkahely Magyarországon, különösen, ha valaki egy nemzetközi tech cégnél szeretne dolgozni.