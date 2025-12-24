A nyilvánosságra hozott dokumentum kiterjed az ukrajnai háború legérzékenyebb kérdéseire: a területi rendezésre, a biztonsági garanciákra, az ukrán hadsereg jövőjére, a Zaporizzsjai Atomerőmű feletti ellenőrzésre, valamint az ukrajnai választások megtartására is. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azonban a 24-es csatorna tudósítása szerint azt mondta: a jelenlegi dokumentum egy tervezet, és még nem minden fél állapodott meg benne.

Biztonság, hadsereg, garanciák

A terv megerősítené Ukrajna szuverenitását, és feltétel nélküli megnemtámadási megállapodást irányoz elő Oroszország és Ukrajna között, megfigyelő mechanizmussal az érintkezési vonalon. Kijev számára erős biztonsági garanciákat tartalmazna a dokumentum:

az Egyesült Államok, az Európai Unió és a NATO az 5. cikkelyhez hasonló védelmet vállalna,

amely katonai választ és szankciók visszaállítását is magában foglalná egy újabb orosz támadás esetén.

A béketerv szerint az ukrán fegyveres erők békeidőben legfeljebb 800 ezer fősek lehetnének. Ukrajna továbbra is nem nukleáris státuszú ország maradna.

Területi kérdés: a legnehezebb pont

Zelenszkij a területi rendezést nevezte a legösszetettebb kérdésnek. A javaslat szerint a Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsja és Herszon térségében kialakult jelenlegi csapatfelvonulási vonal de facto érintkezési vonallá válna a megállapodás napjától.

A dokumentum ugyanakkor előírná, hogy Oroszország vonja ki csapatait több ukrán megyéből ahhoz, hogy a megállapodás hatályba léphessen. Zelenszkij utalt az orosz óhajra, hogy Ukrajna is vonja ki fegyveres erőit a Donyecki Népköztársaságból. Az Egyesült Államok azonban kompromisszumot javasol – egy szabad gazdasági övezet létrehozását.

Amennyiben nem születik egyezség a „maradjunk, ahol vagyunk” elvről, az Egyesült Államok népszavazást javasol, amely akár az egész megállapodásról dönthetne. Ennek megtartásához Zelenszkij szerint legalább 60 napos, valódi tűzszünetre lenne szükség.

Zaporizzsjai Atomerőmű és gazdasági kérdések

A Zaporizzsjai Atomerőmű feletti ellenőrzésről még nem született kompromisszum. Washington közös – ukrán–amerikai–orosz – irányítást javasolt, míg Kijev szerint az erőművet kizárólag Ukrajna és az Egyesült Államok üzemeltetné. A térséget demilitarizálnák.

A terv része egy nagyszabású újjáépítési csomag is, akár 800 milliárd dollár bevonásával, amely infrastruktúra-fejlesztést, energetikai beruházásokat és természeti erőforrások kitermelését is tartalmazná. Ukrajna hosszabb távon EU-tagságot, rövid távon pedig kiváltságos hozzáférést kapna az európai piachoz.

Választások és végrehajtás

A békemegállapodás aláírását követően Ukrajnában elnökválasztást és parlamenti ratifikációt, vagy akár országos népszavazást is tarthatnának.

A dokumentum végrehajtását egy béketanács felügyelné, a megállapodás megsértése pedig szankciókat vonna maga után.

A tárgyalások állásáról J. D. Vance amerikai alelnök korábban úgy nyilatkozott: áttörés történt, de a területi kérdés továbbra is a legnagyobb akadály. Vance azt is megjegyezte, hogy a tárgyalások sikerének és kudarcának valószínűsége egyformán magas. Donald Trump szerint ugyanakkor a folyamat a maga rendjében halad.

Moszkva visszavágott Zelenszkijnek: az orosz Duma szerint a béketerv csak „PR-projekt”

Az orosz Állami Duma szerint Zelenszkij béketervének bemutatása inkább „PR-projekt”, mint a tárgyalások tényleges eredménye. Erről Alekszej Csepa, a parlament képviselője beszélt a Gazetának.

„Korábban is jeleztük, hogy túl korai bármilyen bejelentést tenni a végső jóváhagyás előtt. Ez Zelenszkij újabb PR-fogása és kísérlete arra, hogy az időközi eredményekkel játsszon” – fogalmazott a képviselő.

Csepa ugyanakkor hozzátette: az ukrajnai rendezésről szóló tárgyalások folyamatban vannak. Elmondása szerint Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja az amerikai féllel Miamiban folytatott egyeztetések után jelentést tesz Vlagyimir Putyinnak az elért eredményekről.

Az orosz fél abban bízik, hogy a tárgyalások következő fordulójára Moszkvában kerülhet sor – tette hozzá a Duma képviselője.